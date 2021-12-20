В Бурятии представят «Маугли» с местной спецификой

Билеты в театры активно раскупают, невзирая на коронавирус



Ближайшие недели – традиционное время праздничных новогодних театральных постановок. Отличительной особенностью нынешнего декабрьско-январского сезона является большое разнообразие. Самыми необычными спектаклями можно назвать два. Они примечательны тем, что являются модифицированными вариантами хорошо известных произведений.



«Маугли» по-нашему



Первый – от театра оперы и балета. Театр представят зрителям постановку знаменитой музыкальной сказки «Морозко».



«Это классическая русская сказка, но она интерпретирована нашим бурятским композитором Виктором Усовичем на современный лад. Дети, которые придут на сказку, услышат современные диалоги, вкрапления современных слов. Это все делается для того, чтобы увлечь юных зрителей классикой», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Компанию осовремененному «Морозко» составляет модернизированный «Маугли». Запустил новогоднюю постановку по этому знаменитому произведению Киплинга Бурятский драматический театр.



«Она интересна тем, что переработана на бурятский лад – написаны оригинальные песни, музыка. Сказка отличается массовостью и тем, что в спектакле играют дети (дети служащих театра). Сказка получилась очень хорошей», - заверяет министр культуры.



Модификация известных произведений – направление весьма специфическое. Не получится ли, что маленький зритель Бурятии, увидев, к примеру, модернизированного «Маугли», останется жить с убеждением, что «Маугли» такой и есть?



«Первое знакомство ребенка с театром происходит очень часто именно на новогодних представлениях, когда родители хотят устроить для него праздник, приводят в театр. Важно, чтобы маленькому зрителю было все понятно, чтобы понравилось. Поэтому бывают такие спектакли, которые адаптированы к современному маленькому зрителю. А сегодня он сложный, и нужно экспериментировать», - уверена Соелма Дагаева.



С другой стороны, есть неизменное.



«Но «Щелкунчик» никто не меняет, классический репертуар никто не меняет», - отмечает министр, подчеркивая, что ничего страшного в модификациях нет - с детьми надо продолжать работать и они непременно познакомятся и с классическим «Маугли» (в т. ч. в виде книги).



Спектакль для… младенцев



Русский драматический театр, поддерживая сказочный настрой, приготовил для зрителей две сказки. Одна из них вообще предназначена для детей возрастной категории от ноля до четырех лет.



«Это такой бэби-спектакль, на который приглашаются самые маленькие. Они приходят с мамами, папами, бабушками, дедушками. Один спектакль рассчитан примерно на двадцать детей. Для малышей создаются очень комфортные условия, сидят рядом с родными, на подушках и для них играют», - поясняет Соелма Дагаева.



В целом, все театры и другие культурно-зрелищные организации Бурятии готовы к работе. За декабрь и январские праздники будут даны около 200 представлений.



Для постановок в новогодний период в Оперном театре приготовили упомянутый балет «Щелкунчик».



«Это традиционный балет, который показывается ежегодно. Новогодняя сказка, которая всегда приветствуется зрителями – послушать замечательную музыку Чайковского, посмотреть красивый балет. Думаю, это должна сделать каждая семья», - приглашает министр.



Очень разножанровую программу представляет Бурятская государственная филармония. В республике пройдет «Рождественский фестиваль». Государственный цирк Бурятии подготовил необычное новогоднее представление «ZAM-LIVE».



Цирковая драма в Бурятии



Цирковая постановка осуществлена на средства, в т. ч. от выигранного федерального гранта. На спектакль было выделено более шести миллионов рублей гранта, также добавлены средства республиканского бюджета, самого цирка и партнеров.



«Это большой цирковой спектакль. Мы здесь впервые работаем в направлении драматического спектакля. Режиссер проекта Олег Юмов. Композитор Лудуп Очиров. Этот притча о жизни – четыре истории, четыре новеллы. Для нас это огромный опыт - драматическое направление», - поделилась художественный руководитель цирка Туяна Догданова.



Примечательно, что в спектакле, который на протяжении нескольких дней будет идти в ФСК Улан-Удэ, используется 3D-мэппинг (зрелищная технология видеопроекции для создания эффектов - прим. авт.) на огромных, как в кинотеатрах, экранах. Технология дополнит собой истории, представляемые артистами цирка, – акробатами, эквилибристами, мастерами оригинального жанра и др.



Билеты быстро раскупают



В улан-удэнском католическом соборе состоится великолепный концерт хоровой песни – английские, итальянские и русские песни. Бурятию порадуют вечером романса, вечером народной песни «Эй, завьюжило, запорошило» (приедет исполнительница русских народных песен Валентина Соловейникова, будет играть оркестр под управлением Олега Огнева). Свои спектакли представит театр кукол «Ульгэр».



В Бурятском театре драмы в январе выступит с концертом иркутская группа «Runway53». Она уже приезжала в Бурятию на один из фестивалей.



«Группа поразила и полюбилась улан-удэнцам. Это очень живые ребята. Они передают залу просто невероятную энергию. Группа работает в стиле между инди, поп, электронной музыкой. Обязательно приходите, не пожалеете», - говорит Соелма Дагаева.



Представления в честь новогоднего праздника начались в республике сегодня. На многие спектакли билеты уже практически проданы.



«Вход в театры, музеи, библиотеки у нас сейчас идет по QR-кодам», - напоминают землякам в министерстве культуры республики.



Фото: «Номер один»

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