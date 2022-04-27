Где в Улан-Удэ можно отдохнуть на майские праздники по «Пушкинской карте»?

Сегодня на встрече с журналистами руководители культурных центров Улан-Удэ анонсировали ряд мероприятий на майские праздники, которые можно посетить по «Пушкинской карте».



Напомним, программа «Пушкинская карта» направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Ее могут получить ребята от 14 до 22 лет. С нынешнего года баланс карты составляет уже 5000 рублей. По ней молодые люди могут оплачивать концерты, спектакли, фестивали, выставки и т.д.







«Эту программу мы оцениваем как беспрецедентные меру, направленную, прежде всего на просвещение и духовное воспитание подрастающего поколения. В сентябре 2021 года участниками программы стали только государственные музеи, театры, концертные организации, имеющие собственные сценические площадки. К концу октября нам дали доступ к подключению организациям культурно-досугового типа, библиотекам, а также частным концертным организациям и некоммерческим организациям в сфере культуры. А с 1 февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры, » - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Так, с 1 по 7 мая горожане могут послушать классическую и современную музыку на фестивале «Возвращение». В программе концерта 1 мая — поэма «Военные письма» Валерия Гаврилина и кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева. Оба сочинения прозвучат в исполнении оркестра, солистов и хора Бурятского государственного академического театра оперы и балета в редакции Владимира Рылова. А с 2 по 4 мая выступят молодые уроженцы Бурятии, которые сейчас проходят обучение на творческих направлениях в других городах страны. (Возрастное ограничение 6+)

В русском драматическом театре имени Бестужева 5-го, 7-го и 8-го мая можно посетить музыкально-поэтическую композицию «Вальс Победы» (Возрастное ограничение 12+), а 6 мая пройдет спектакль «Фронтовичка» (16+).

В Бурятском театре драмы пройдет нашумевший спектакль под названием «Корея 03». В основу сюжета легли реальные истории земляков, побывавших в Южной Корее в качестве гастарбайтеров (Возрастное ограничение 16+). При этом, 9 мая состоится долгожданный показ спектакля «За то, что вернулся живым» или «Амиды бусаhанайш тулоо» по роману бурятского писателя Цырен-Дондок Хамаева. Трогательная постановка перенесет зрителей в 1945-1946 год и расскажет о солдатах, вернувшихся с фронта, которые пытаются оправиться от страшных воспоминаний и начать жить заново (12+).

Пожалуй, самым долгожданным культурным мероприятием мая станет шоукейс- фестиваль современной музыки «UU.SOUND», который пройдет в Бурятской государственной филармонии. Как отмечают организаторы, заявки на участие прислали группы с Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, Екатеринбурга и т.д. Всего поступило более 180 заявок, но из них были отобраны лучших 25 коллективов. Формат шоукейс - это фестиваль созданный не только для зрителей, но и для самих музыкантов.

В рамках фестиваля пройдёт международный форум Colisium. На нём соберутся активные участники музыкального сообщества: организаторы концертов и фестивалей, артисты и их менеджмент, представители билетных компаний, СМИ, PR и SMM-специалисты.

Приглашённый гость этого года — анонимный питерский музыкант Парнишка. Журнал «Афиша Daily» уже назвал его главной музыкальной надеждой года. Совсем недавно Парнишка выиграл шоукейс New Open в Екатеринбурге, а затем был приглашён выступить на крупном российском фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Но в Улан-Удэ зрители увидят его раньше — музыкант выступит в Улан-Удэ на закрытии шоукейса 14 мая. (16+)

Полный список мероприятий по «Пушкинской карте» на май 2022 года можно посмотреть в приложении «Госуслуги.Культура» и на сайте «Культура.РФ».

Фото: pixabay.com, "Номер один"