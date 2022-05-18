Культура 18.05.2022 в 13:44
В Бурятии ждут премьерный показ фильма об артистах Русдрама
Бестужевцы приглашают на премьеру фильма «Театр между адом и раем»
Текст: Номер один
9 июня в 18.30 на сцене Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева состоится премьерный показ презентационного фильма режиссера и артиста Александра Фатеева «Театр между адом и раем» (16+). Фильм создан при поддержке Союза театральных деятелей России.
Работа над презентационным фильмом, в основу которого легли интервью с артистами Русского драматического театра, началась год назад. Режиссер и актер Александр Фатеев решил снять художественный фильм-вербатим о жизни театра, о том, что такое театр для каждого служащего ему артиста.
– Этот фильм о театре и актерах, которые здесь работают. Каждому артисту я задавал определенные вопросы: что для тебя маска (маскарАд и маска-рай), что значит роль, сцена, зеркало, реквизит, зритель и, конечно, сам театр в концепции рая и ада. И через каждого актера и его размышления я пытался ответить на эти вопросы сам для себя. Так из интервью с труппой рождались образы, метафоры, которые и стали основой фильма, – рассказывает режиссер.
Фильм «Между адом и раем» – это попытка сохранить сегодняшнюю жизнь Русского драмтеатра, запечатлеть внутреннее состояние актеров и их отношение к тому месту, которое они считают одновременно своим личным раем и адом.
– Спектакли имеют свойство жить здесь и сейчас, они, как фейрверк, а хотелось создать что-то такое, что останется навсегда, и поработать со всей труппой, хоть немного, но с каждым артистом, раскрыть его по-новому, в неожиданных амплуа. Я хотел, чтобы фильм был максимально театральным, когда зритель теряет грань между кино и спектаклем, экраном и сценой. Снял его замечательный оператор Алдар Загдаев, – продолжает Александр Фатеев.
Этот фильм направлен на театральную публику, которой было бы интересно посмотреть на артистов и сам театр с неожиданного ракурса. Он здесь как действующее лицо – зрители смогут увидеть его самые скрытые от посторонних глаз места, те закоулки, где даже работники театра бывают нечасто. Кроме того, это живые и неотредактированные интервью актеров, их настоящие размышления о театре, о том, что у них внутри. Фильм «Между адом и раем» позволяет заглянуть за кулисы актерской души и самой сути театра.
Трейлер по ссылке: https://vk.com/video-51083865_456239793
[2 видеозаписи]
1. "Театр между адом и раем" - премьера фильма 9 июня в 18:30
https://vk.com/video1806665_456239258
2. "Театр между адом и раем" - премьера фильма 9 июня в 18:30
https://vk.com/video-51083865_456239793
Работа над презентационным фильмом, в основу которого легли интервью с артистами Русского драматического театра, началась год назад. Режиссер и актер Александр Фатеев решил снять художественный фильм-вербатим о жизни театра, о том, что такое театр для каждого служащего ему артиста.
– Этот фильм о театре и актерах, которые здесь работают. Каждому артисту я задавал определенные вопросы: что для тебя маска (маскарАд и маска-рай), что значит роль, сцена, зеркало, реквизит, зритель и, конечно, сам театр в концепции рая и ада. И через каждого актера и его размышления я пытался ответить на эти вопросы сам для себя. Так из интервью с труппой рождались образы, метафоры, которые и стали основой фильма, – рассказывает режиссер.
Фильм «Между адом и раем» – это попытка сохранить сегодняшнюю жизнь Русского драмтеатра, запечатлеть внутреннее состояние актеров и их отношение к тому месту, которое они считают одновременно своим личным раем и адом.
– Спектакли имеют свойство жить здесь и сейчас, они, как фейрверк, а хотелось создать что-то такое, что останется навсегда, и поработать со всей труппой, хоть немного, но с каждым артистом, раскрыть его по-новому, в неожиданных амплуа. Я хотел, чтобы фильм был максимально театральным, когда зритель теряет грань между кино и спектаклем, экраном и сценой. Снял его замечательный оператор Алдар Загдаев, – продолжает Александр Фатеев.
Этот фильм направлен на театральную публику, которой было бы интересно посмотреть на артистов и сам театр с неожиданного ракурса. Он здесь как действующее лицо – зрители смогут увидеть его самые скрытые от посторонних глаз места, те закоулки, где даже работники театра бывают нечасто. Кроме того, это живые и неотредактированные интервью актеров, их настоящие размышления о театре, о том, что у них внутри. Фильм «Между адом и раем» позволяет заглянуть за кулисы актерской души и самой сути театра.
Трейлер по ссылке: https://vk.com/video-51083865_456239793
[2 видеозаписи]
1. "Театр между адом и раем" - премьера фильма 9 июня в 18:30
https://vk.com/video1806665_456239258
2. "Театр между адом и раем" - премьера фильма 9 июня в 18:30
https://vk.com/video-51083865_456239793
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