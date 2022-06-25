Культура 25.06.2022 в 12:25

В Улан-Удэ театр Бестужева представил абсурдистскую комедию «История одного ограбления»

В спектакле высмеиваются тщетные надежды людей на быстрое обогащение
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В Улан-Удэ театр Бестужева представил абсурдистскую комедию «История одного ограбления»
23 и 24 июня в Государственном русском драматическом театре им. Н.А.Бестужева прошла премьера спектакля «История одного ограбления» (16+) по пьесе Салавата Юзеева.

Над постановкой работали режиссер Алмаз Садриев и режиссер по пластике Евгений Якимов из Казани. Для Алмаза это уже вторая работа в Русском драматическом театре. Первым стал бэби-спектакль «Микрохи», имевший успех на Международном Большом детском фестивале и на «Детском Weekend’е» «Золотой маски» в Москве.

Для спектакля на взрослую аудиторию Алмаз Садриев выбрал абсурдистскую комедию кинорежиссера, прозаика, поэта, драматурга Салавата Юзеева о незадачливых грабителях, которые решили в канун Нового года ограбить банк. Три обычных офисных работника понимают, что больших денег не заработать честным путем и решают пойти на преступление. Цель у новоявленных преступников проста – они хотят быть любимыми и счастливыми. Они прячутся от полиции на близлежащем складе, и им остается только поделить деньги…

Режиссер определил жанр, как «жизненную ситуацию, доведенную до абсурда». Здесь действительно вполне бытовая история начинается раскрываться в фантазийном ключе. После того, как герои переходят черту, с ними происходит трансформация: они попадают в мир своих иллюзий, постепенно теряя связь с реальностью. Герои находятся в состоянии, когда вот-вот исполнятся все их самые заветные мечты, в эйфории и ощущении счастья. Но этот момент так хрупок, так недолговечен, что любое столкновение с действительностью способно разрушить все.

– Время не стоит на месте, а вместе с ним меняется и театр. Появляются новые средства, способы разговора со зрителем. Совместно с театром имени Бестужева мы знакомим зрителя с новой выразительной формой – поэтикой абсурда. Это вызов и для нас, и для театра. В процессе репетиций актеры приобретали новый опыт существования на сцене, через буффонаду, эксцентрику. Это эксперимент в поиске актерами нового языка выразительности. Для нас было важным создать на сцене атмосферу нереальности, среза ощущений бессмысленного существования, другого, небытового взгляда на мир происходящего вокруг, – рассказывает Алмаз Садриев.

«История одного ограбления» – это абсурдистская комедия об обманутых ожиданиях и тщетных надеждах на быстрое обогащение, и о том, что каждый человек очень хочет быть счастливым в этом безумном мире.

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– Спасибо за спектакль! Очень необычный, интересный, добрый и позитивный. Финал неожиданный, я предполагала все, что угодно, но только не это. И есть, о чем подумать. В погоне за счастьем мы порой теряем самих себя, а оно ведь не в деньгах, домах и машинах, а в любви, – поделилась мнением одна из зрительниц после показа.

– Хороший спектакль! Актеры огромные молодцы! Они очень органичны в этом абсурде, а когда превращаются в животных, то здесь актерская игра выше всяких похвал, так достоверно, точно, круто, смешно! Получила огромное удовольствие! Спасибо вам! – отметила другая зрительница.

В спектакле заняты: народный артист Бурятии Сергей Васильев, Анастасия Турушева, Аюр Доржиев, Дмитрий Тарбеев, Роман Гаврилов, Иван Бузунов, Петр Прозоровский, Александр Фатеев.

Фото: А. Даниловой 

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