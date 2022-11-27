Культура 27.11.2022 в 14:40

Театр «Байкал» из Бурятии попал в тройку лидеров премии «Звезда театрала»

Жителей республики призывают поддержать творческий коллектив в онлайн-голосовании

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Текст: "Номер один"
Театр «Байкал» из Бурятии попал в тройку лидеров премии «Звезда театрала»

Театр «Байкал» попал в тройку лидеров в номинации «Лучший национальный театр». Также за победу борются Национальный театр Карелии (Петрозаводск) и Татарский театр имени Камала (Казань).

Помочь театру «Байкал» одержать победу в финальном голосовании может любой желающий. Для этого надо перейти на сайт премии «Звезда театрала», отдать свой голос и подтвердить, что вы не робот. Голосование будет длиться до 30 ноября.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме on-line на интернет-портале премии. А в конце года - в первый понедельник декабря - по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

Главный приз «Звезды Театрала» - фарфоровая статуэтка ручной работы от старейшей чешской мануфактуры Rudolf Kampf, выполненная известным дизайнером Фабрицио Сманиа - мим в черном костюме, держащий в руках золотую звезду в 24 карата. Эта эксклюзивная работа была впервые исполнена специально для премии в 2008 году. Золотой значок, изготовленный фабрикой "Золотой стандарт", вручается лауреатам в виде персональной награды.


Фото: "Номер один"

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театр Байкал премия голосование

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