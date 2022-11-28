Цирк Бурятии готовится удивить зрителей новыми постановками

В начале октября в цирке Бурятии был назначен новый художественный руководитель. Молодой и амбициозный Алдар Кынзыбеев полон идей о новых постановках и намерен сделать все, чтобы цирк всесторонне развивался.

Самобытность и колорит

Алдар Кынзыбеев до назначения на должность художественного руководителя работал в цирке балетмейстером и артистом. Поэтому «вливаться» в коллектив ему не пришлось. К слову, перед Алдаром стоял выбор – занять руководящую должность на родине или поехать работать в «Королевском цирке» Гии Эрадзе в качестве артиста. Наш земляк решил остаться дома.

- Предложение стать худруком для меня стало неожиданностью. И я решил попробовать свои силы в этой творческой деятельности. Ведь работа в цирке захватывает, это невероятный полет фантазии, здесь нереальное становится возможным. Артисты летают, делают головокружительные трюки на грани человеческих возможностей… В цирк я пришел три года назад и начал работать с жанра иллюзии. Работал с Екатериной Вахняк и Саяном Дондоковым. Екатерину на сцене протыкали, а меня разрезали. Зрителям такие номера очень нравятся. Позже вошел в вольтижную акробатику и воздушную гимнастику, - с улыбкой говорит Алдар Кынзыбеев.

В планах у нового художественного руководителя - развивать цирковое искусство в нашей республике и делать всевозможные интересные проекты.

- У нас есть колоритность, самобытность, это привлекает внимание наших коллег из других городов. Мы всегда стараемся сохранить свою индивидуальность. Поэтому мы интересны, нам предлагает сотрудничество директор «Росгосцирка» Сергей Григорьевич Беляков для выступлений на площадках российских городов, - отмечает наш собеседник.

Спецэффекты, нейросети и добрая история

Недавно в Санкт-Петербурге прошел фестиваль циркового искусства «Без границ». В нем приняли участие в качестве почетных гостей директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова и художественный руководитель Алдар Кынзыбеев. Мероприятие собрало более 150 артистов из разных стран мира, лучших экспертов в области креативных индустрий и всемирно известных цирковых импресарио. Руководство нашего цирка познакомилось со своими коллегами из других городов и стран, завязало новые полезные связи с директорами цирков России.

Мы увидели, что сейчас в тренде в цирковом сообществе, определили для себя выводы - на чем сделать упор, чтобы наш цирк продвигался вперед. К примеру, у артистов в «Королевском цирке» Гии Эрадзе роскошные костюмы – они помогают завоевывать любовь и внимание зрителя. В цирковом искусстве очень важна визуальная составляющая, и это не только костюмы, но и свет, техническое оснащение. Над этим нам нужно работать. Что касается техники, исполнения трюков, то мы ничем не уступаем более именитым коллегам, - рассказывает Алдар Намсараевич.

Сейчас цирк Бурятии готовится к новой, новогодней постановке «Колесо времени, или Тайна пяти стихий» - это первая серьезная работа под руководством Алдара Намсараевича. Зрители увидят балетно-акробатическое шоу с драматургическим сюжетом, которое переносит зрителя в самое сердце Азии. Сказочные страны пяти стихий наполнены зрелищными цирковыми номерами, красочной музыкой, современной хореографией и 3D-проекцией.

Премьера состоится 20 декабря в ФСК. Постановка будет идти в течение четырех дней. С этой же постановкой наши артисты выступят в Санкт-Петербурге с 3 по 8 января 2023 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования Бурятии.

Для представления задействуют все возможности цирка – от мультимедийных до акробатических. Для выступления цирк привлечет также театр современного танца «Угол зрения» и Бурятскую республиканскую цирковую школу.

Для осуществления проекта главным режиссером приглашен Леонид Савельевич Ситов. Он известен своим высокопрофессиональным подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятий, таких как «Сагаалган в Кремле 2020», «Чемпионат мира по женскому боксу». Прославленный бурятский композитор Лудуб Очиров напишет музыку для сказки.

- В создании костюмов цирку помогает Амгалан Ринчинэ - талантливый бурятский художник, еще мы используем нейросети. Каждую стихию в постановке постараемся раскрывать спецэффектами, - приоткрывает нам замыслы о воплощении спектакля Алдар Кынзыбеев.

В новой постановке цирк покажет трюки, не использовавшиеся ранее.

После возвращения с гастролей из Санкт-Петербурга артисты цирка начнут готовиться к выступлению в Большом Кремлевском дворце, которое состоится в начале марта.

Алдар Кынзыбеев отмечает, что у цирка немало потребностей. Остро не хватает артистов. Цирку нужны ставки воздушных гимнастов, увеличение ставок вольтижеров, артистов балета. Сейчас в цирке выступают 22 человека.

- На сегодняшний день наши артисты выступают в двух-трех жанрах. К примеру, Баир Гуржапов участвует в жанрах жонглирование, вольтиж, скакалка, - отмечает художественный руководитель.

Еще одна мечта цирковых – обрести постоянную крышу над головой. Шапито в парке им. Орешкова используется только летом, и это помещение слишком мало для того, чтобы давать полноценные выступления.

Тем не менее, несмотря на трудности, новый руководитель строит большие планы. Цирк Бурятии намерен задействовать в своих представлениях лошадей. Об этом уже есть договоренность с Монголией - тренеры из соседнего государства обучат наших артистов трюкам на лошадях.