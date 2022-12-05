Культура 05.12.2022 в 15:27

В Улан-Удэ представили выставку Союза художников Бурятии

Выставка «Сохраняя традиции» пройдет до 22 января 2023 года
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ представили выставку Союза художников Бурятии

2 декабря в художественном музее имени Сампилова прошло открытие выставки союза художников нашей республики «Сохраняя традиции». Ведущим выступил председатель союза художников Бурятии Евгений Болсобоев. На мероприятии с приветственным словом выступила министр культуры республики Соелма Дагаева

«Наши художники очень активные, на данный момент 84 художника состоит в Союзе художников Бурятии. Из них достаточное количество молодых художников. Более опытные художники очень активно взаимодействуют с молодёжью, проводят творческие вечера и различные мастер-классы, делятся своим опытом и знаниями. Выставка показывает преемственность поколений и мастерства. Поздравляю нас с открытием выставки!»

- поздравила министр.
На событии провели церемонию награждения. Художникам вручили медали «За заслуги перед Республикой Бурятия», почетные грамоты правительства Бурятии, а также медали и благодарственные письмо от Союза художников России.

Выставка продлится до 22 января 2023 года.

Возрастное ограничение 6+

Фото: пресс-служба Национального музея РБ

Теги
художники музей имени сампилова

Все новости

В Бурятии за ноябрь найдены живыми 44 пропавших человека
05.12.2022 в 16:36
В Бурятии сгорел сельский магазин
05.12.2022 в 16:20
В районе Бурятии откроют молочную ферму
05.12.2022 в 16:00
В Улан-Удэ из-за аварии отключили холодную воду в сотых кварталах
05.12.2022 в 15:30
В Улан-Удэ представили выставку Союза художников Бурятии
05.12.2022 в 15:27
Жительница Бурятии зарезала односельчанина, распускавшего о ней порочащие слухи
05.12.2022 в 14:44
В районе Бурятии молодому сельчанину вынесли приговор за уклонение от призыва
05.12.2022 в 14:01
В Бурятии у грузовика на ходу загорелся прицеп
05.12.2022 в 13:39
Мэрия Улан-Удэ: отопительный сезон проходит в штатном режиме
05.12.2022 в 13:27
Сыщики из Улан-Удэ задержали мошенницу в Саратовской области
05.12.2022 в 12:50
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
Цирк Бурятии готовится удивить зрителей новыми постановками

О ближайших планах рассказал новый худрук Алдар Кынзыбеев

28.11.2022 в 19:36
В Улан-Удэ Русдрам пополнился сразу семью новыми актерами
Для пяти из них наш театр стал первым в актерской карьере
28.11.2022 в 17:15
Театр «Байкал» из Бурятии попал в тройку лидеров премии «Звезда театрала»

Жителей республики призывают поддержать творческий коллектив в онлайн-голосовании

27.11.2022 в 14:40
«Когда театр по любви, он многое может преодолеть»
В Театре им. Н. Бестужева  приступили к работе над детским спектаклем «Семен вместо дерева»
23.11.2022 в 15:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru