В Улан-Удэ представили выставку Союза художников Бурятии

2 декабря в художественном музее имени Сампилова прошло открытие выставки союза художников нашей республики «Сохраняя традиции». Ведущим выступил председатель союза художников Бурятии Евгений Болсобоев. На мероприятии с приветственным словом выступила министр культуры республики Соелма Дагаева

«Наши художники очень активные, на данный момент 84 художника состоит в Союзе художников Бурятии. Из них достаточное количество молодых художников. Более опытные художники очень активно взаимодействуют с молодёжью, проводят творческие вечера и различные мастер-классы, делятся своим опытом и знаниями. Выставка показывает преемственность поколений и мастерства. Поздравляю нас с открытием выставки!»

- поздравила министр.



На событии провели церемонию награждения. Художникам вручили медали «За заслуги перед Республикой Бурятия», почетные грамоты правительства Бурятии, а также медали и благодарственные письмо от Союза художников России.

Выставка продлится до 22 января 2023 года.

Возрастное ограничение 6+



Фото: пресс-служба Национального музея РБ