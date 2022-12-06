Культура 06.12.2022 в 14:29

Театр из Бурятии признан лучшим национальным театром

Бурятский театр песни и танца «Байкал» отличился на крупном мероприятии
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Текст: Евгения Гармаева
Театр из Бурятии признан лучшим национальным театром

5 декабря прошла торжественная церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала». На сцене Театра им. Вахтангова в 15-ый раз состоялась торжественная церемония вручения единственной в России народной театральной премии «Звезда Театрала». Награды раздали в 19 номинациях, победителей которых выбрали зрители путем интернет-голосования.

В Год культурного наследия народов России была учреждена особая номинация - зрители выбирали лучший национальный театр. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, победу в этой категории одержал Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». Он обогнал Национальный театр Карелии и Татарский театр им. Камала.

С победой художественного руководителя театра Жаргала Жалсанова и музыкального руководителя Галмандах Баттулгу поздравила Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки.

«Являясь национальным театром, мы ставим цель не только донести то важное, которое оставили нам наши предки, но стараемся сделать так, чтобы это было актуально, интересно, востребовано и сегодня», 

говорит художественный руководитель Жаргал Жалсанов.

«Национальная культура – бездонный пласт драгоценностей, зависит от того, кто и как копает и как этим пользуется. Театр «Байкал» старается донести людям это богатство. Мы искренне поздравляем коллег с заслуженной победой!»,

 - говорит Министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева. 

Напомним, «Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Уже 15 лет её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная аудитория России и зарубежья, номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии.


фото: Номер один

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