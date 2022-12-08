В Улан-Удэ открыли первые ледяные горки

В столице Бурятии Этнографический музей народов Забайкалья первым прошел процедуру лицензирования горок. Покататься на них можно уже с завтрашнего дня. Как сообщили в пресс-службе организации, там построили четыре горки разных по высоте.

«Это сделано специально, чтобы посетителям было комфортно кататься и не создавать скученности на аттракционе. Кроме того, для самых маленьких построена отдельная горка высотой 1,5 метра и длиной ската 3,5 метра, а самая большая имеет высоту около 3 метров и длину деревянного ската 15 м, а общая протяженность ледяной трассы - 50 метров»

- рассказали в Этномузее.



Отметим, музей заключил договор с лицензированной организацией, и Гостехнадзор РБ выдал государственное свидетельство о регистрации аттракциона. Это означает, что они безопасны и соответствуют всем требованиям.