Культура 08.12.2022 в 14:37

В Улан-Удэ открыли первые ледяные горки

Покататься на них можно уже с 9 декабря
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ открыли первые ледяные горки

В столице Бурятии Этнографический музей народов Забайкалья первым прошел процедуру лицензирования горок. Покататься на них можно уже с завтрашнего дня. Как сообщили в пресс-службе организации, там построили четыре горки разных по высоте.

«Это сделано специально, чтобы посетителям было комфортно кататься и не создавать скученности на аттракционе. Кроме того, для самых маленьких построена отдельная горка высотой 1,5 метра и длиной ската 3,5 метра, а самая большая имеет высоту около 3 метров и длину деревянного ската 15 м, а общая протяженность ледяной трассы - 50 метров»

- рассказали в Этномузее. 
Отметим, музей заключил договор с лицензированной организацией, и Гостехнадзор РБ выдал государственное свидетельство о регистрации аттракциона.  Это означает, что они безопасны и соответствуют всем требованиям.

«Этнографический музей первым в нашем городе прошел данную процедуру и уже с 9 декабря приглашает всех желающих апробировать горки. Если у вас нет тюбинга, то его можно арендовать в музее. Также для комфорта посетителей работают пункты обогрева. Зимушка-зима в Этнографическом точно не будет скучной,»

- говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Фото: pixabay.com



Теги
зима развлечения

Все новости

В Улан-Удэ открыли первые ледяные горки
08.12.2022 в 14:37
В Бурятии мобильные группы помогли свыше 3700 одиноким пенсионерам и инвалидам
08.12.2022 в 14:20
В Бурятии прошел рейд по отлову собак
08.12.2022 в 13:54
Спасти Байкал: в Госдуме предложили запретить продажи моющих средств рядом с озером
08.12.2022 в 13:22
В Улан-Удэ пройдет первенство ДФО по пулевой стрельбе
08.12.2022 в 12:17
Смена власти в Монголии после акций протеста маловероятна
08.12.2022 в 12:13
В Улан-Удэ на мясной ярмарке наторговали на 35 млн рублей
08.12.2022 в 11:56
В Бурятии горе-отец не выплачивал алименты, пока на него не возбудили «уголовку»
08.12.2022 в 11:40
В Улан-Удэ оштрафовали «ТГК-14» после жалобы горожанки
08.12.2022 в 11:11
В Улан-Удэ врач поделилась интересными лайфхаками для сохранения здоровья
08.12.2022 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
Жителей Улан-Удэ зовут на гаражную распродажу
Музыка, печенье и шоппинг: принять участие в качестве продавца или покупателя может каждый
07.12.2022 в 11:34
Театр из Бурятии признан лучшим национальным театром
Бурятский театр песни и танца «Байкал» отличился на крупном мероприятии
06.12.2022 в 14:29
В Улан-Удэ представили выставку Союза художников Бурятии
Выставка «Сохраняя традиции» пройдет до 22 января 2023 года
05.12.2022 в 15:27
Цирк Бурятии готовится удивить зрителей новыми постановками

О ближайших планах рассказал новый худрук Алдар Кынзыбеев

28.11.2022 в 19:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru