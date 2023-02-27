Увидеть пирамиды Египта, не выезжая из Улан-Удэ

« "Аида" повествует о судьбе дочери царя Египта Амнерис, эфиопской рабыни Аиды и Радамеса, начальника дворцовой стражи египтян. Трагедийный сюжет рассказывает об истории любви героев под великую музыку Джузеппе Верди.Зрители увидят любимых артистов и услышат лучшие голоса»,

- рассказывают об опере.



Драма любви и ревности на фоне золота, нефритовых храмов и пирамид Египта, его триумфальных военных побед – в Улан-Удэ в театре Оперы и балета покажут известную оперу «Аида». Как отмечают в пресс-службе театра, над монументальным оформлением сцены основательно потрудились художественно-технические цеха Бурятского театра оперы и балета. Премьера в Бурятии состоялась 18 сентября 2013 года, мировая премьера прошла еще 24 декабря 1871 года в городе Каир.Как сообщает министерство культуры Бурятии, для постановки этой оперы пригласили мастеров Мариинского театра: дирижёра Леонида Корчмара, режиссёра-постановщика Алексея Степанюка и художника Вячеслава Окунева. По мнению министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, постановка впечатлит зрителя своей масштабностью: костюмы, декорации, хор, миманс, балет.Партию Аиды исполнит Батчимэг Самбуу, Радамеса - Михаил Пирогов, в образе дочери царя Египта Амнериса предстанет Ольга Жигмитова. В спектакле также задействованы солисты оперы: Александр Хандажапов (Амонасро), Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн ( Рамфис), Бадма Гомбожапов (Царь Египта), Мария Балданова (Жрица), Саян Цымпилов (Гонец). Спектакль идёт под симфонический оркестр. Дирижировать оркестром 10 марта будет Валерий Волчанецкий.Спектакль будет посвящен 85-летию со дня рождения народного артиста Республики Бурятия, известного певца , одного из самых ярких исполнителей партии Амонасро в опере «Аида» в Бурятском театре оперы и балета Леонарда Сергеевича Шоболова. (1938-2007). Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра. Действует «Пушкинская карта».