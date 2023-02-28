Культура 28.02.2023 в 15:37

В селах Бурятии обновят 119 домов культуры

На эти цели выделили 19 миллионов рублей
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Текст: Евгения Гармаева
В селах Бурятии обновят 119 домов культуры

На оснащение домов культуры в селах нашего региона выделили 19 420 531,91 рублей из республиканского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе бурятского Министерства культуры. Субсидии получат 119 учреждений – средства потратят на укрепление материально-технической базы домов.

«Субсидии предоставляются домам культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», 

 - отметили в ведомстве.  

По субсидии будут оснащены учреждения в 22 муниципальных образованиях. Для домов приобретут юрты, кресла для зрительного зала, сценические костюмы, звуковую и световую аппаратуры, оргтехнику и т.д. 

Напомним, Министерство культуры Бурятии ежегодно проводит конкурсный отбор заявок от администраций муниципальных образований на предоставление субсидий. Так, в 2022 году в рамках субсидии обновили 78 домов культуры в 22 муниципальных образованиях.

Фото: pixabay.com

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