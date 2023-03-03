В районах Бурятии выступит музыкальная группа «Намгар»
В апреле в четырех районах нашего региона выступит известная далеко за пределами Бурятия группа «Намгар». Музыканты, входящие в состав театра «Байкал», представят зрителям свой альбом под названием «Наян Наваа». Концерты пройдут в начале апреля в Курумканском, Еравнинском, Кяхтинском, Селенгинском районах.
Мероприятие проводят в честь 100-летнего юбилея нашей республики. Как отмечают в Минкультуры Бурятии, альбом «Наян Наваа» выпустили два года назад. Он успел заслужить не только всероссийское, но и мировое признание. Треки из альбома крутятся в эфире многих мировых радиостанций.
График гастролей:
«Зритель услышит увлекательное собрание как популярных, так и новых песен, включающее шаманский вокал, горловое пение, скачущие ритмы, рок, джаз и завораживающие звуки природных ландшафтов»,
- добавляют в пресс-службе ведомства.
3 апреля в 15:00 - с. Барагхан
3 апреля в 18:00 - с. Курумкан
4 апреля в 15:00 - с. Алла
4 апреля в 18:00 - с. Улюнхан
6 апреля в 17:00 - г. Кяхта
7 апреля в 16:00 - с. Усть-Эгита
7 апреля в 19:00 - с. Можайка
10 апреля в 15:00 - с. Новоселенгинск
10 апреля в 19:00 - с. Гусиное озеро
11 апреля в 15:00 - с. Селендума
11 апреля в 19:00 - с. Ташир
Билеты можно приобрести у распространителей, а также онлайн на сайте театра «Байкал». Действует «Пушкинская карта».
Возрастное ограничение 6+
Фото: пресс-служба театра "Байкал"