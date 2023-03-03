В районах Бурятии выступит музыкальная группа «Намгар»

В апреле в четырех районах нашего региона выступит известная далеко за пределами Бурятия группа «Намгар». Музыканты, входящие в состав театра «Байкал», представят зрителям свой альбом под названием «Наян Наваа». Концерты пройдут в начале апреля в Курумканском, Еравнинском, Кяхтинском, Селенгинском районах.







Мероприятие проводят в честь 100-летнего юбилея нашей республики. Как отмечают в Минкультуры Бурятии, альбом «Наян Наваа» выпустили два года назад. Он успел заслужить не только всероссийское, но и мировое признание. Треки из альбома крутятся в эфире многих мировых радиостанций.

«Зритель услышит увлекательное собрание как популярных, так и новых песен, включающее шаманский вокал, горловое пение, скачущие ритмы, рок, джаз и завораживающие звуки природных ландшафтов»,

- добавляют в пресс-службе ведомства.



График гастролей:

3 апреля в 15:00 - с. Барагхан

3 апреля в 18:00 - с. Курумкан

4 апреля в 15:00 - с. Алла

4 апреля в 18:00 - с. Улюнхан

6 апреля в 17:00 - г. Кяхта

7 апреля в 16:00 - с. Усть-Эгита

7 апреля в 19:00 - с. Можайка

10 апреля в 15:00 - с. Новоселенгинск

10 апреля в 19:00 - с. Гусиное озеро

11 апреля в 15:00 - с. Селендума

11 апреля в 19:00 - с. Ташир





Билеты можно приобрести у распространителей, а также онлайн на сайте театра «Байкал». Действует «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+





Фото: пресс-служба театра "Байкал"