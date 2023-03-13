В улан-удэнском театре весной пройдет целая серия балетов

Весенняя афиша Бурятского театра оперы и балета пестрит громкими названиями. Ценители и поклонники балетного искусства могут посмотреть любимые спектакли в марте и апреле.

Напомним, самая романтичная премьера сезона на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоялась в ноябре прошлого года с ошеломляющим успехом. Речь идет о спектакле «Ромео и Джульетта». Его постановщиком выступил легенда русского балета, народный артист СССР Михаил Лавровский, а режиссёром - его сын Леонид Лавровский-Гарсиа. Герои знаменитой шекспировской драмы вновь ждут всех 17 и 18 марта. Музыкальный руководитель и дирижёр – Владимир Рылов.







Возрастное ограничение 6+

Ещё одна громкая премьера – балет Петра Базарона «Снежная королева». Спектакль по просьбе зрителей покажут 25 марта. Постановка для всей семьи создана при поддержке Министерства культуры Бурятии и покорила, как совсем юную, так и взрослую публику.

Возрастное ограничение 6+

Самый известный классический балет на бессмертную музыку Петра Ильича Чайковского – «Лебединое озеро» – пройдет 5 апреля. В основе его сюжета лежит старинная немецкая легенда о любви прекрасной Одетты, превращенной злым гением Ротбартом в лебедя, и принца Зигфрида. Чтобы она снова смогла стать человеком, её избраннику необходимо хранить верность своей любви. В противном случае девушка навсегда останется лебедем. Спектакль идёт под симфонический оркестр, дирижёр – Владимир Рылов.



Возрастное ограничение 6+

Вдобавок, зрители смогут увидеть «визитную карточку» Бурятского театра оперы и балета – балет «Красавица Ангара». Это спектакль ни разу не выходил из репертуара театра. Уже более 50 лет балет о дочери Байкала Красавице Ангаре, сбежавшей к Енисею, идёт на сцене с огромным успехом. Завораживающая музыка Льва Книппера и Бау Ямпилова, хореография Михаила Заславского, Игоря Моисеева в обновленной редакции Морихиро Иваты и, конечно, блистательное исполнение - всё это ждёт на спектакле «Красавица Ангара». Спектакль идёт под симфонический оркестр, дирижёр – Валерий Волчанецкий.

Возрастное ограничение 6+







Вишенкой на торте станет поэма Александра Пушкина в балете «Бахчисарайский фонтан». Атмосфера пушкинской поэзии и ее музыкальное прочтение Борисом Асафьевым, смешение и противопоставление щеголеватых поляков и красочных картин восточной экзотики нашли счастливое воплощение в новом жанре – драматический балет, где каждый танцор-виртуоз – прекрасный актер. Зрители могут посмотреть балет «Бахчисарайский фонтан» 26 и 27 апреля. Спектакль идёт под симфонический оркестр, дирижёр – Валерий Волчанецкий.

Возрастное ограничение 12+



Фото: театральный фотограф Бурятского театра оперы и балета Егор Бельских.

