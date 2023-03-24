О бутафорах Театра им. Н. Бестужева Алене Расовой и Ольге Абдрафиковой

Это люди, которые создают для спектакля реквизит – оружие, искусственную еду, различные предметы, части костюмов, жесткие декорации. Они работают на станках, с электроинструментами, рисуют, лепят. Всем этим в Театре им. Н. Бестужева занимаются две хрупкие девушки – Алена Расова и Ольга Абдрафикова. В их цехе всегда царит творческий беспорядок. Сейчас, например, готовится реквизит к предстоящей премьере «Маленького спектакля на лоне природы». Этим спектаклем сорок лет назад Театр им. Н. Бестужева открыл стране драматурга Степана Лобозерова. И вот – новая постановка, в которой сюжет существует на грани мечты и реальности.





Фантазии девочки Кати по замыслу художника-постановщика Николая Левашова воплотятся на сцене в виде гуляющего среди берез слона, одуванчиков, цветов и пушистых шмелей. Взяв такого шмеля в руки, уже не хочется его выпускать.





- Когда мы увидели эскизы, мы не были уверены, что уложимся в срок – настолько все казалось сложным и многодельным, – признаются Алена и Ольга.





- Когда начали работать, то сначала показалось, что все не так долго, но не учли, что устанем в процессе. Потому ворота в виде сувенирных бутылок делали в выходные, буквально ползком, – улыбаются девушки, вспоминая о том, как пришлось сплошь вываляться в шариках пенопласта.





- Мы в театре второй год работаем, и хотелось бы у Николая Семеновича многому поучиться. Мне кажется, он многое может нам подсказать. Интересно работать с человеком, который понимает наш труд. А у него все так очаровательно выходит – все, что задумано для спектакля. Это очень вдохновляет, – подхватывает Алена.





- О, еще как жалко! Вот на «Добывайки» мы делали огромные руки из папье-маше. Они были живые. Это была моя первая работа в театре, когда меня, студентку, пригласили работать над «Добывайками». Теперь эти руки заменили на металлические, чтобы дольше служили и легче хранились. Но я до сих пор считаю, что это мой самый сложный спектакль с точки зрения бутафора, – говорит Алена Расова.





- По идее, мы – художники. Художественное образование есть у каждой из нас, но бывает, что бутафорами становятся и без него – по призванию.







- Хочется расти дальше, не стоять на месте. Однажды, когда все новые материалы закончатся, и перестанет быть интересно, захочется чего-то нового, – размышляет Ольга.





Это еще и огромная работа невидимых зрителю швей, бутафоров, художников, гримеров, столяров, сварщиков, монтировщиков. В свет рампы они попадают редко, но без них театр – не театр. 27 марта принято поздравлять всех, кто служит театральному искусству, потому что именно в этот день весь мир отмечает международный День театра.- Сама не могу наобниматься с ним, – улыбается заведующая бутафорским цехом Алена Расова. Делать куклы – ее занятие для души.На самом деле, работа бутафора не всегда такая приятная, а часто – вредная, пахнущая клеем, аэрозолями. Когда работали над декорациями к спектаклю «Ханума», бутафоры не выходили из цеха, потому что мелкие хлопья пенопласта разносились по всему театру.Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Ослика из пенопласта вырезали за полдня – вдохновились, вычесали металлическими щетками «шерсть», оклеили марлей.Прежде чем пенопласт обретет образ, художники театра переносят на него рисунки, затем передают в руки бутафоров, которые вырезают и укрепляют будущие декорации. Обретший форму и оклеенный марлей пенопласт возвращают в художественный цех для покраски. Потом к работе приступают столяры и сварщики, чтобы все созданное художниками и бутафорами крепко стояло на сцене, и, наконец, монтировщики. И каждый желает своему детищу долгой сценической жизни.Огромные «бутылки» для «Ханумы» получились ровно такими, как на эскизах – художник-постановщик Надежда Яшина перед премьерой отметила, что все получилось.- Сейчас мы работаем на «Маленьким спектаклем…» с художником Николаем Семеновичем Левашовым и нас так радует, когда он нам подсказывает. Ведь он сам много лет работал бутафором и знает, кажется, все. Поставили нам новый станок, он посмотрел и, не говоря ничего, приделал ручку – и сразу стало легче работать, – говорит Ольга.На вопрос, не жаль ли, когда декорации списывают, а реквизит меняют, девушки хором отвечают:Большинство старых декораций хранится на складе, но многое, все же, спрятано в «карманах» театра.- Иногда идешь в темноте, и становится не по себе, будто кто-то наблюдает за тобой, – улыбаются хрупкие бутафоры.На вопрос, кто бутафоры больше – художники или ремесленники, отвечают серьезно:Однако, быть бутафорами, говорят Алена и Ольга, можно лишь до тех пор, пока это интересно.- А мне бы хотелось самой попробовать себя в качестве художника-постановщика и сделать спектакль целиком. Это был бы ценный опыт! – говорит Алена и замолкает.За окном палит мартовское солнце, а на подоконнике сидят куклы, сделанные из оставшихся материалов в час, когда для вдохновения есть место – слушают своих мастериц.Фото Галина Инкина