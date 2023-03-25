В Бурятии артисты русского драмтеатра вновь посетили госпиталь с концертом

Концерт прошел в Улан-Удэнском военном госпитале №437. Провёл его артист театра Сергей Васильев. Зрители очень тепло встретили выступающих и долго им аплодировали. На сцене прочитали «Балладу о черством куске» и исполнили песню композитора Виктора Усовича «Россия».

«Мы рады, что нам выпала честь выступить перед вами, очень надеемся, что классическая музыка, знакомые песни советских композиторов и песни на бурятском языке доставят вам приятные минуты встречи с творчеством и помогут вам поднять настроение», - Сергей Васильев.

«Мы должны поддерживать наших военнослужащих», - сказала министр культуры РБ Соелма Дагаева.



В министерстве культуры Бурятии также подчеркнули необходимость проведения таких мероприятий.В прошлый раз перед пациентами госпиталя выступали Евгений Винокуров, Марина Ланина, Иван Бузунов, Николай Брагин. «Бестужевцы» исполнили песни «Счастливый день», «Синяя вечность», «Ландыши», «А у нас во дворе», «Мелодия», «Королева красоты» и др.