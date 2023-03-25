Культура 25.03.2023 в 16:35

В Бурятии артисты русского драмтеатра вновь посетили госпиталь с концертом

Перед военнослужащими выступили артисты театра «Байкал», Оперного и Бурятской филармонии
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Текст: Номер один
В Бурятии артисты русского драмтеатра вновь посетили госпиталь с концертом

Концерт прошел в Улан-Удэнском военном госпитале №437. Провёл его артист театра Сергей Васильев. Зрители очень тепло встретили выступающих и долго им аплодировали. На сцене прочитали «Балладу о черством куске» и исполнили песню композитора Виктора Усовича «Россия».

«Мы рады, что нам выпала честь выступить перед вами, очень надеемся, что классическая музыка, знакомые песни советских композиторов и песни на бурятском языке доставят вам приятные минуты встречи с творчеством и помогут вам поднять настроение»,

- Сергей Васильев.

В министерстве культуры Бурятии также подчеркнули необходимость проведения таких мероприятий. 

«Мы должны поддерживать наших военнослужащих»,

- сказала министр культуры РБ Соелма Дагаева.
В прошлый раз перед пациентами госпиталя выступали Евгений Винокуров, Марина Ланина, Иван Бузунов, Николай Брагин. «Бестужевцы» исполнили песни «Счастливый день», «Синяя вечность», «Ландыши», «А у нас во дворе», «Мелодия», «Королева красоты» и др.



Фото: Театр им. Н. А. Бестужева

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драматический театр госпиталь

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