В улан-удэнской библиотеке обсудили «Гарри Поттера» на английском языке

Накануне, 19 апреля, в библиотеке-филиале №13 прошел воркшоп по английскому языку «English&Fun» (Возрастное ограничение 14+). Тематическую встречу посвятили известному герою фильмов и книг Гарри Поттеру. На ней фанаты произведений про волшебный мир весело провели время в кругу единомышленников, а также потренировали свои навыки по иностранному языку. Бесплатное мероприятие провела арт-коуч и преподаватель Валерия Семенова. Она преподает английский язык уже 6 лет, вдобавок долгое время занимается переводами текстов.

«Я по образованию культуролог и переводчик, и мне всегда было интересно все, что связано с культурой, искусством, с народами и разными языками. Я периодически провожу какие-то мероприятия, мастер-классы и тренинги в музеях и библиотеках нашего города. Когда меня позвали провести мероприятие здесь, я предложила, какие могу провести творческие тренинги, связанные с языком. Затем мы сошлись на мастер-классе по «Гарри Поттеру», так как это популярная и многими любимая тема. В целом, изучать английский по «Гарри Поттеру» - очень интересно, многие мои ученики любят. Плюс – там простая речь и много хороших ходовых фраз»,

- поделилась Валерия Семенова.



Участники воркшопа получили письма из школы чародейства и волшебства Хогвартс, посмотрели и обсудили отрывки из фильмов на английском языке, поучаствовали в викторине, а также выполнили ряд заданий из раздаточного материала.

Как поделилась библиотекарь и один из организаторов творческих мероприятий Анастасия Ким, в Библиотеке №13 каждый месяц проходят события по самым различным сферам – по спорту, по искусству, по изучению языков, а также встречи с художниками, писателями и т.д. Узнать более подробную информацию о ближайших мероприятиях можно в группе сообщества по ссылке.

К слову, посетители воркшопа по английскому языку остались довольны и поделились своими впечатлениями.

«Мне понравилось живое общение на английском, так как это очень хорошая практика, чтобы узнать свой уровень познания языка. Этого мне не хватало. Одно дело – изучаешь язык, но ни с кем его не практикуешь, а другое дело – когда ты с кем-то разговариваешь на этом языке. Это очень хорошая тренировка»,

- высказался участник Тамир Бари-Хан