Культура 11.05.2023 в 18:58

В Бурятии на одной сцене сойдутся рокеры из Иркутска, Улан-Удэ и Читы

Большой металл-концерт пройдет 13 мая
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Текст: Эржена Мансорунова
В Бурятии на одной сцене сойдутся рокеры из Иркутска, Улан-Удэ и Читы

В столице Бурятии впервые пройдет «Siberian Core Gig ll» - концерт живой музыки в стиле современного металла. Перед жителями выступят местные группы, а также рокеры из Читы и Иркутска. Мероприятие пройдет 13 мая, в ближайшую субботу (16+).


Улан-удэнцы смогут послушать четыре коллектива. Так, выступит местная группа EARON FOX – относительно молодой коллектив, который еще находится в поиске своего уникального звучания, и поэтому исполняет разнообразную музыку от поп-электроники до тяжелого рока. Зажгут толпу старожилы местных тусовок Call me Vegas. Группа не один раз выступала на различных площадках города и за его пределами. Из соседнего Иркутска приедут музыканты The Kobra, исполняющие песни в жанре ню-металкор. А коллектив из Читы ONE LAST DAY со своим жестким звучанием и танцевальными ритмами создадут особенную зажигательную атмосферу.

Как рассказал один из организаторов концерта-солист улан-удэнской группы EARON FOX Сергей Лисовой, музыканты работали над организацией фестиваля с января этого года. Первая его часть уже прошла в Иркутске на минувших выходных.


«Фестиваль было решено сделать и в Иркутске, и в Улан-Удэ. Иркутская часть уже завершилась, надо сказать, народу было много. В целом, все прошло хорошо по атмосфере и настроению. У нас были небольшие технические неполадки, но даже несмотря на это, настроение не испортилось. Удалось все провести на уровне, фанаты остались довольны. В эту субботу мы планируем закрепить свой результат, а может быть даже улучшить его здесь на родной земле. А родные стены, сами знаете, помогают», 

- высказался Сергей Лисовой.
Мероприятие пройдет 13 мая в 18:00 в "Club 69" по адресу Ключевская, 4В. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение 16+



Фото: pixabay.com; Сергей Лисовой

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