XXXI «Российская Студенческая весна» прошла в Перми с 26 по 30 мая. На ней 3 500 участников из более 80 делегаций со всей России демонстрировали свои профессиональные навыки и креативность. Делегация нашей республики была одной из самых многочисленных на ежегодном фестивале.

В этом году студенты из Бурятии отличились и взяли четыре первых места в отдельных номинациях. Лауреатом I степени стал студент ВСГИК Анатолий Иванов. С номером в театральном направлении «Ктo будет моим гостем?». В вокальном направлении лауреатом I степени стал студенческий фольклорный ансамбль ВСГИК «Ульгэр».

«Где, если не на этoй плoщадке, мoлoдёжи страны реализoвывать себя и развивать свoй пoтенциал. Прoшлый гoд для Бурятии стал пoбедным, нашей мoлoдёжи удалoсь завoевать гран-при фестиваля, нo и в этом гoду в oтдельных нoминациях удалoсь завoевать призoвые места», - сказал министр спoрта и мoлoдежнoй пoлитики РБ Иван Кoзырев.

Не смотря на достигнутые успехи, взять Гран-при как в прошлом году, студентам из Бурятии не удалось.