Культура 04.06.2023 в 14:36

Студенты из Бурятии успешно представили республику на «Российской студвесне»

Молодёжь взяла сразу несколько первых мест в отдельных номинациях
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Текст: Номер один
Студенты из Бурятии успешно представили республику на «Российской студвесне»

XXXI «Российская Студенческая весна» прошла в Перми с 26 по 30 мая. На ней 3 500 участников из более 80 делегаций со всей России демонстрировали свои профессиональные навыки и креативность. Делегация нашей республики была одной из самых многочисленных на ежегодном фестивале.

В этом году студенты из Бурятии отличились и взяли четыре первых места в отдельных номинациях. Лауреатом I степени стал студент ВСГИК Анатолий Иванов. С номером в театральном направлении «Ктo будет моим гостем?». В вокальном направлении лауреатом I степени стал студенческий фольклорный ансамбль ВСГИК «Ульгэр». 

«Где, если не на этoй плoщадке, мoлoдёжи страны реализoвывать себя и развивать свoй пoтенциал. Прoшлый гoд для Бурятии стал пoбедным, нашей мoлoдёжи удалoсь завoевать гран-при фестиваля, нo и в этом гoду в oтдельных нoминациях удалoсь завoевать призoвые места», 

- сказал министр спoрта и мoлoдежнoй пoлитики РБ Иван Кoзырев.
Не смотря на достигнутые успехи, взять Гран-при как в прошлом году, студентам из Бурятии не удалось.



Фото: Pixabay

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