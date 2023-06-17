«Я молился, чтобы не дали второе или третье место»

В начале июня заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Раднаев вместе со своим творческим коллективом стал победителем Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». Он поделился с нами не только радостями победы, но и рассказал, как проснулся знаменитым.Чингис Раднаев родился в селе Аргада Курумканского района Бурятской АССР. Как и многие талантливые исполнители, он приобрел свой дар по наследству. Оказалось, что члены семьи певца тоже обладают ангельским голосом, однако совсем его не используют. У него очень красиво поет бабушка, а также ее сестра, но в основном дома и для души. Несмотря на то, что Чингис любил петь с самого детства, стать артистом изначально совсем не планировал. В мечтах мелькала профессия водолаза. Как он сам рассказывал, в то время многие хотели им быть.- Я родился в советское время, там все было идеологически очень по-другому. Точно не хотел быть ни врачом, ни учителем. Даже помню, что в школьные годы написал сочинение на эту тему и обидел учителя. Но я пояснил, что, на мой взгляд, это очень тяжелый труд работать с детьми. Поэтому не буду учителем, когда вырасту. И это несмотря на то, что я писал сочинение еще в то время. Тогда дети были ангелочками, по сравнению с тем, что сейчас, - вспоминает Чингис Раднаев.Вопрос идеологии был особенно актуален в 80-е годы. Тогда мечты кем-то стать и многого достичь в пределах разумного передавались веянием общества от человека к человеку. По рассказам Чингиса, тогда важно было стать честными и работящими. В те годы люди делали большой акцент на образовании. Тяга к знаниям поощрялась, а оценки давали возможность открыть больше дверей на пути к лучшей жизни. Чингис отметил, что именно в его годы наиболее была развита взаимопомощь. Когда «отличники» подтягивали «двоечников».- Я считаю, что нынешний постулат «оценка не показатель знаний» это странный подход. Сейчас все носятся с этой идеей, что много учиться для ребенка это стресс. Я считаю, что жизнь и есть стресс. Мы пришли в этот мир, чтобы стрессовать. Нам холодно, нам жарко, нас любят, нас не любят. Разное бывает. А защищать от этого… Это же в жизни пригодится человеку. Именно с детства зарождается стрессоустойчивость. Она должна развиваться. Если человек растет в тепличных условиях, он не будет готов ко взрослой жизни, - говорит Чингис Раднаев.Раднаев всегда хорошо учился и был не просто «отличником», а тем, кому ставили «звездочки» за достижения, как он сам неоднократно говорил: «супермолодец».Чингис Раднаев родился в бурятском селе, где все говорили только на бурятском языке. В школьные годы он с одноклассниками читал стихи на русском, но совершенно его не практиковал. И вспоминает, что все учебники, вся программа, все, что его окружало, было на бурятском языке.Будучи еще школьником, Чингис приехал в Улан-Удэ и столкнулся с языковым барьером. Из-за этого сильно стеснялся первое время. Тогда он еще не знал, что станет одним из последних носителей языка.- Культура умирает. Это уже неизбежный процесс. Эти языки, они умирают. Потому что они в практике все меньше и меньше используются. Меньше носителей бурятского языка. Крайние - это, наверное, мое поколение. Может, чуть младше. Я вот в свою деревню приезжаю, там дети играют и уже между собой на русском языке общаются. Это все воздействие Интернета. Им уже трудно говорить про вещи, которые в Интернете, на бурятском. В бурятском нет многих слов, например «футбол». Нет слов «гол», «пас», «нападающий», «защитник», «вратарь». Таких слов нет в бурятском, ты их никак не скажешь. В мое время, из-за того, что был практически информационный вакуум, таких проблем не было. А сейчас глобализация. Кого-то в этом винить сложно. Очень грустная тема на самом деле, - сокрушается Чингис Раднаев.Чингис считает, что ему как артисту необходимо пропагандировать и нести свою культуру в массы: «Потому что когда моя жизнь пойдет на закат, я буду знать, что что-то сделал».Ближе к нулевым в стране царил информационный вакуум. Мало у кого было представление, чем может заниматься артист. После развала СССР все стремились стать экономистами или юристами. Но поступить в университет было непросто.- Пошел по пути меньшего сопротивления. Я поступил в академию культуры. Мы тогда были «голодными». Даже «голодранцами». Это проявлялось во всех ипостасях. В деньгах, в творчестве. Доходило до того, что слушать было нечего. Не было музыки, ее просто нет. Ты где-то услышал песню и не можешь ее физически еще раз послушать. По телевизору один раз показали, больше ее, возможно, не услышишь в будущем. И начинаешь в голове восстанавливать всю музыку, все инструменты, весь текст. То есть слушал музыку в голове, а не в ушах, как сейчас. Музыка в голове - вот что значит голод, - улыбается певец.В академии Чингис познакомился с народным пением благодаря его учительнице Валентине Дамбуевой. По его словам, она открыла ему глаза на многие вещи в плане музыки и дисциплины.- Мы ходили к ней на обязательный факультатив. К сожалению, ее рано не стало. Мы так резко все осиротели. У нас было очень талантливое отделение, - вздыхает Раднаев.После окончания академии культуры Чингис Раднаев несколько лет проработал солистом в Улан-Удэнской филармонии. Там же состоялся его первый концерт. А позже он уехал в Монголию на конкурс, откуда вернулся совершенно другим человеком.Чингис Раднаев перепробовал большое количество жанров и до сих пор продолжает изучать их различные тонкости. Он проявил себя в романсах, опереттах, оперных ариях, рок, поп и этностиле. Однако принесший ему славу альбом был выпущен на бурятском языке под названием «Ищу тебя среди звезд».- Деньги пошли после альбома. Я проснулся знаменитым, как говорится. Понял это, когда на улице стали узнавать незнакомые люди. Потом начались мощнейшие гастроли. Я давал 250 сольных концертов в год. Иногда у меня были ведущие, а иногда приходилось «брать» танец живота для «разогрева» публики. Помню даже был из-за этого смешной случай. Мы приехали, кажется, в Еравну, а там у них на ватмане написано большими красными буквами: «Чингис Раднаев - танец живота», - смеется Чингис.Выпущенный в 2005 году альбом был полностью посвящен любви и распродан в колоссальном тираже.- Я продал тысячи дисков, десятки тысяч аудиокассет. С тех пор вышли еще два альбома, а потом все. Мы стали заложниками концертов, корпоративных дел и т. д. Студийная работа подразумевает отрыв от концертной бытовухи. Для альбомов нужно очень много времени, - говорит артист.Пока в ближайшее время сольных концертов не планируется, однако Чингис вместе со своим творческим коллективом хочет выступить в заведении «Баран на Корове» 22 и 23 июня, где они вместе исполнят свои песни со всероссийского конкурса.Ha московской cцeнe Чингис Раднаев представлял не только Бурятию, а выступал от всего Дальневосточного округа. Изначально отбор был дистанционный. 240 заявок подали со всей России. Но на финал отобрали лишь девять коллективов. Для первого этапа нужно было отправить видео с исполнением народной песни. Чингис прислал «Алтаргана», и это стало правильным решением. Самая известная бурятская песня подарила ему билет в финал.- Было условие, что обязательно должен быть коллектив и живое выступление для финала. Я его собрал. Это мои друзья. Основа коллектива - группа «Своим Ходом»: Даниил Хоренов, Алексей Колмыков, Семен Крайнов, Игорь Красильников. Также Дарья Исаева и Сэлмэг Дамшаева. И Юлия Галданова с Амгаланом Жамбаловым. Ничего бы этого не получилось без замечательной Ольги Жигмитовой. Она вообще инициатор моего участия в конкурсе и сопродюсер, - рассказывает Раднаев.Также на конкурсе нужно было исполнить вторую песню, выбранную по жеребьевке. Нашим исполнителям достался Южный федеральный округ. Идеально подошла казачья плясовая песня «Ойся ты, ойся».- Вообще это хоровая песня. Поэтому дышать там особо негде. Очень тяжело было. Другие варианты отвергли, потому что не подходили. Мы на ней остановились и сыграли на контрасте. Первая песня – бурятская, мелодичная и медленная, а вторая - забойная «лезгинка», - говорит артист.Чингис вернулся в Бурятию с победой. По его словам, он ехал с коллективом именно за ней и никак иначе.- Я молился, чтобы не дали второе или третье место. Потому что лучше уж вообще никакое. Проиграли да проиграли. Но второе или третье. Это всегда обидно, когда ты на одной ступеньке до победы остановился. Между собой договорились, что если ничего не займем, то скажем, что конкурс отменили и мы не выступали. Это все смех, конечно, но тем не менее, - откровенничает наш собеседник.Начинающим артистам певец пожелал любить себя и всегда верить, что все получится. Но подчеркнул, что без тренировок и системного подхода никогда ничего не получится. Чтобы добиться успеха, нужно трудиться. А самое главное - не бояться критики.- Критика нужна. Это лекарство. Лекарство от звездной болезни. Когда только хвалят - это яд. Противоядие всегда должно быть. Иначе это портит артиста, - заключает Чингис Раднаев.Фото: Р. Корнилов