В центре Улан-Удэ выступит Лудуб Очиров

На закрытии фестиваля культурного наследия «Новые краски старого города» с джазовым концертом выступит всеми любимый музыкант, певец и композитор Лудуб Очиров. Об этом сообщили в администрации города. На событии также споют группы «Let's Play», «Джэм» и певица Евгения Рейзвих.



«Горожан ждут как классические джазовые произведения, так и джазовые аранжировки бурятских песен от Лудуба Очирова»,

- говорится в сообщении.



Вход на концерт свободный. Мероприятие пройдет 2 июля в 19:45. Музыканты также поделились небольшим видео с репетиции.





Напомним, Лудуб Очиров – юный певец и композитор, обладатель детской музыкальной тарелки МузТВ-2015 в номинации «Лучший исполнитель», победитель конкурсов композиторов в 2021, 2022, 2023 годах, победитель конкурса «Рояль в джазе».







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Фото: скриншот из видео