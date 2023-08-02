В Улан-Удэ прибудет уникальный Книжный поезд

В России с 1 по 20 августа стартовала уникальная книжная экспедиция. Команда совершает путешествие на поезде с культурной программой по регионам страны. По дороге участники акции зажигают «Книжные маяки России» в библиотеках, книжных магазинах, музеях и прочих общественных пространствах в разных городах от Петербурга до Владивостока.

Путешествие коснется и Улан-Удэ. 14 августа «Книжные маяки» проведут в рамках Межрегионального литературного форума «Байкальские литературные чтения». Программа обширная: пройдут встречи с писателями, праздничный концерт, заседание с участием министра культуры Республики Бурятия, круглый стол и т.д.

«У жителей республики будет уникальная возможность насладиться общением с писателями в самых разных форматах, любой желающий сможет встретиться и познакомиться с современными деятелями культуры и открыть для себя новые направления в творческой деятельности»

- отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Подробная программа мероприятия появится позднее на сайте Национальной библиотеки Республики Бурятия.

Отметим, проект «Читающий август» – это социально значимая некоммерческая инициатива. По словам Дениса Котова, инициатора «Книжных маяков», которые зародились в Петербурге, этот август «призван объединить библиотекарей, издателей, писателей, управленцев и читателей для достижения стратегической цели: создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год».

Возрастное ограничение 6+



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