Культура 10.08.2023 в 18:22

Житель Бурятии поплатился за припрятанные ружья отца

Мужчина нашел два ружья и не сдал их в компетентные органы

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Текст: "Номер один"
Житель Бурятии поплатился за припрятанные ружья отца

Гусиноозерский городской суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который в 1999 году нашел ружья и присвоил их, не имея разрешения на оружие.

Осенью 1999 года житель Гусиноозерска при уборке в подполье обнаружил самодельное нарезное огнестрельное оружие, изготовленное из гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья модели «ИжК» и нарезное огнестрельное оружие – однозарядный охотничий малокалиберный карабин модели «ТОЗ-16» калибра 5,6 мм. промышленного изготовления, принадлежащие его покойному отцу – тот был охотником.

Мужчина решил присвоить указанные огнестрельные ружья, чтобы в последующем использовать их для забоя скота. Он оставил их в том же подполье, где нашел. Там они пролежали до лета 2011 года. В 2011 году он унес оружие к себе домой и поставил их за сервант и холодильник на кухне.

В сентябре 2022 года домой к мужчине приехал сотрудник полиции для взятия объяснений по поводу его избиения и заметил за холодильником чехол от оружия и приклад от второго ружья за сервантом. На вопрос о том, что внутри чехла за холодильником и что за предмет лежит за сервантом, мужчина не стал врать ответил, что это два ружья и что они принадлежат ему.

«О том, что хранить оружие без разрешения противозаконно он знал, однако надеялся, что сотрудники полиции этого не обнаружат», - отмечается в материалах дела.

Суд признал жителя Гусиноозерска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: охотничье ружье марки «ИжК», карабин марки «ТОЗ – 16 передать в Отдел МВД РФ по Селенгинскому району для дальнейшего решения вопроса об их судьбе.


Фото: "Номер один"

 

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