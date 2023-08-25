В Улан-Удэ пройдет аниме-ночь в музее
В столице Бурятии 2 сентября в Музее истории города пройдет «Аниме ночь в музее». Жителей ждет косплей-дефиле, ярмарка, продажа уличной еды, викторины, лекции и вечерний показ аниме (12+).
Событие организует клуб любителей манги и японской анимации «SENKAI». Как рассказала организатор мероприятия Анна Курбатова, клуб единомышленников «SENKAI» был создан 1 апреля 2007 года и просуществовал до августа 2017. В тот год прошел последний фестиваль, а затем ребята объявили о закрытии клуба. Но недавно они решили напомнить о себе.
«На протяжении целого десятилетия мы делали мероприятия связанные с культурой Японии, фестивали, вечеринки, кинопоказы, акции. Совершенно случайно и внезапно мы решили в этом году сделать еще одно мероприятие, вспомнить, так сказать, молодость, тряхнуть стариной и подарить юным анимешникам города еще один праздник в уходящем лете. Праздник, на котором они могут быть собой, любить свои увлечения, проявлять себя творчески, быть частью уникального и интересного комьюнити»,
- добавила Анна Курбатова.
Мероприятие пройдет с 15:00 до 22:00 на трех площадках музея.
Программа мероприятия:
Кино-двор:
С 15:00 до 15:30 – открытие мероприятия
С 15:00 до 22:00 – работа ярмарки и продажа уличной еды и напитков
С 18:00 до 19:00 – косплей - дефиле
С 19:00 до 19:30 – викторина с призами
С 20:00 до 22:00 – показ аниме «Судзумэ, закрывающая двери»
Лекционный зал:
С 15:30 до 16:30 – мастер-класс по традиционной японской живописи Суми-Э
С 17:00 до 18:00 – онлайн-лекция по истории аниме от Елизаветы Фандориной, лектора образовательного проекта «Правое полушарие интроверта»
С 18:30 до 19:30 – воркшоп по бисероплетению
Второй этаж:
С 15:00 до 22:00 – Читальная зона с мангой от Библиотеки #13
Узнать подробнее о мероприятии можно в группе Музея истории города. На покупку билетов действует Пушкинская карта.Возрастное ограничение 12+
Фото: предоставлено организаторами