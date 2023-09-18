Культура 18.09.2023 в 15:48

В столице Бурятии отгремела «Метель»

Русский драматический театр открыл 95-ый театральный сезон
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Текст: Номер один
В столице Бурятии отгремела «Метель»

В Русском драматическом театре с блеском прошел показ спектакля по произведению Александра Пушкина «Метель» (12+). Зал очень тепло принял постановку.

«Метель не дает соединиться двум возлюбленным, а война 1812 года разлучает их навек. После победы русских над Наполеоном приезжает раненный офицер и завоевывает сердце Марьи, которая бережно хранит в памяти образ любимого. Искусство созидания, искусство надежды, искусства добра. Фронт без тыла не может победить. А тыл - это не только заводы, фермеры, больницы, это и искусство, которое лечит, не разделяет, не озлобляет»,

 – рассказала Ирина Доржиева, заместитель руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам.
Впечатлениями поделились и зрители театра.

«Меня впечатлила игра актеров! То, насколько они вживаются в роль, переживают на сцене каждое чувство и каждую эмоцию тех персонажей, которых они играют. Очень понравилось!»

  - высказалась школьница, посетившая постановку.
Как отметил художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко, спектакль возник неожиданно. В постановке приняла участие режиссер-постановщик из Москвы Гульнара Галавинская, которая выдвинула предложение работать именно с повестью «Метель».  

«Началась работа, все закрутилось и завертелось, начались репетиции. Артисты справлялись и, на мой взгляд, в итоге справились! Самое главное для меня – мы открыли 95 юбилейный сезон именно пушкинской премьерой в преддверии 225-летия писателя. Зритель должен знать Александра Сергеевича Пушкина! Безумно красиво звучит слово со сцены. Ребята молодцы», 

- добавил Вячеслав Дьяченко.
Худрук отметил, что несмотря на недавние скандалы, театр продолжает радовать зрителя.  

«Театр - всегда сложный организм. Всегда в любом театре всегда будут трения и прочее. Бывают примы восходящие и уходящие - я имею ввиду актеров. Естественно, возникает чувство соревнования, и я хочу, чтобы это чувство было. Еще хочу, чтобы обязательно было два состава – на случай, если, например, кто-то заболеет, но мы не станем отменять спектакль, и он будет идти на сцене»,

 - добавил худрук.
Вячеслав Дьяченко сообщил, что сейчас параллельно идет работа с артистами Малой сцены, где также пройдет ряд спектаклей. Вдобавок, Русдрам заключил контракт с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры, где по программе целевого обучения готовят будущих актеров. 

Возрастное ограничение 12+

Фото: Сергей Примаков
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Русский драматический театр метель

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