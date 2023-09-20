Культура 20.09.2023 в 16:23

В столице Бурятии осужденные женщины посетили музей природы

Акцию провели для привлечения внимания к проблемам экологии
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Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии осужденные женщины посетили музей природы

В Улан-Удэ осужденные жительницы, состоящие на учете исправительного центра при колонии-поселении №3 УФСИН России по РБ, посетили музей природы Бурятии.

«Выставки и экспозиции, которые представили экскурсоводы музея осужденным, отражают многообразие и красоту дикой природы Бурятии. Женщины нашли среди экспонатов родные и знакомые места, звуки и ароматы, воссоздать которые помогают мультимедийные технологии музея»,

 - рассказали в региональном УФСИН.

Посещение музея прошло в рамках Международного месячника охраны природы с целью привлечения внимания осужденных к проблемам загрязнения окружающей среды, а также повышения уровня экологической культуры и грамотности.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия
Теги
колония осужденные природа

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