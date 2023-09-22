Культура 22.09.2023 в 13:55
Маленький артист из Бурятии нуждается в поддержке жителей
Богдан Савченков прошел в полуфинал конкурса, идет голосование
Текст: Евгения Гармаева
Юный житель Улан-Удэ Богдан Савченков нуждается в поддержке земляков.
Как сообщал «Номер один», маленький житель Бурятии с непростой судьбой принял участие и прошел в полуфинал известного музыкального конкурса «Ты супер!» (Возрастное ограничение 6+). Восьмилетнего артиста показали в вечернем эфире канала НТВ 17 сентября.
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Сейчас в социальной сети «Одноклассники» проходит голосование.
Пользователи могут выбрать, кто из участников конкурса «Ты супер!» получит приз зрительских симпатий. Поддержать Богдана можно в голосовании в «Одноклассниках» по ссылке.
«Друзья, в этом году именно пользователи «Одноклассников» решают, кто из участников шоу «Ты супер!» получит приз зрительских симпатий! Учитываются только голоса в опросе. Голоса из комментариев не засчитываются»,
- сообщает мама мальчика Наталья Савченкова.
Фото: скриншот из видео телеканала НТВ
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