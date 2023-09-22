Маленький артист из Бурятии нуждается в поддержке жителей

Юный житель Улан-Удэ Богдан Савченков нуждается в поддержке земляков.

Как сообщал «Номер один», маленький житель Бурятии с непростой судьбой принял участие и прошел в полуфинал известного музыкального конкурса «Ты супер!» (Возрастное ограничение 6+). Восьмилетнего артиста показали в вечернем эфире канала НТВ 17 сентября.

Сейчас в социальной сети «Одноклассники» проходит голосование.







«Друзья, в этом году именно пользователи «Одноклассников» решают, кто из участников шоу «Ты супер!» получит приз зрительских симпатий! Учитываются только голоса в опросе. Голоса из комментариев не засчитываются»,

- сообщает мама мальчика Наталья Савченкова.



Пользователи могут выбрать, кто из участников конкурса «Ты супер!» получит приз зрительских симпатий. Поддержать Богдана можно в голосовании в «Одноклассниках»

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Фото: скриншот из видео телеканала НТВ