Культура 22.09.2023 в 13:55

Маленький артист из Бурятии нуждается в поддержке жителей

Богдан Савченков прошел в полуфинал конкурса, идет голосование
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Текст: Евгения Гармаева
Маленький артист из Бурятии нуждается в поддержке жителей

Юный житель Улан-Удэ Богдан Савченков нуждается в поддержке земляков.

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22.09.2023 в 06:00
Как сообщал «Номер один», маленький житель Бурятии с непростой судьбой принял участие и прошел в полуфинал известного музыкального конкурса «Ты супер!» (Возрастное ограничение 6+). Восьмилетнего артиста показали в вечернем эфире канала НТВ 17 сентября.

Сейчас в социальной сети «Одноклассники» проходит голосование.


«Друзья, в этом году именно пользователи «Одноклассников» решают, кто из участников шоу «Ты супер!» получит приз зрительских симпатий! Учитываются только голоса в опросе. Голоса из комментариев не засчитываются», 

- сообщает мама мальчика Наталья Савченкова.
Пользователи могут выбрать, кто из участников конкурса «Ты супер!» получит приз зрительских симпатий. Поддержать Богдана можно в голосовании в «Одноклассниках» по ссылке.



Фото: скриншот из видео телеканала НТВ

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