Культура 25.09.2023 в 11:51

В Улан-Удэ прошел вечер рок-поэзии

В формате квартирника поэты Бурятии зачитали свои произведения
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ прошел вечер рок-поэзии

Темнота, рок и стихи: в воскресенье, 24 сентября, несколько поэтов выступили в стенах заведения, названного в честь русского писателя Даниила Хармса в центре столицы Бурятии. Послушать произведения местных авторов собрались порядка 60 человек (Возрастное ограничение 18+). В зале смешались случайные посетители бара вместе с завсегдатаями книжных клубов. Экспериментальное мероприятие устроила улан-удэнская Библиотека №13 (Отдаленный филиал МАУ ЦБС) и литературный портал «Пролог».

«Вечер напоминает квартирник, как, например, при певце Викторе Цое! Мы в домашней, дружеской обстановке слушаем музыку и стихи, разговариваем о своем, развлекаемся и обмениваемся опытом – как по мне, отличный способ расслабиться. Радует, что здесь много молодежи, но пришли и представители старшего поколения. Поэты молодцы, стихи необычные, искренние, провокационные», 

- высказалась 24-летняя горожанка Арина.

Как отметил организатор вечера Михаил Чебунин, Библиотека №13 регулярно проводит ряд событий, на которых перед зрителями собираются творческие деятели – так, 19 сентября, в учреждении проводился мастер-класс по рисованию. На этот раз площадку вне стен библиотеки выбрали в качестве эксперимента, чтобы захватить новую публику.

«Выступающие очень разнятся - и по стилю, и по возрасту, и по тематикам. Звучало сегодня всё: от песен о любви, до политической сатиры. Среди выступавших были и деятели местного рок-андеграунда, например, Александр Волк или Игорь Общих. Сильные поэты, что называется «на слуху» у читающей публики, такие как Елена Жамбалова или Алена Кирикова, молодые авторы, начинающие свой творческий путь. Опять же, повторюсь про эксперимент - на таких мероприятиях случаются неожиданные знакомства, новые творческие тандемы, союзы, способные проявить себя как-то в будущем. Возможно, при других обстоятельствах эти люди бы не пересеклись на сцене», 

- высказался Михаил Чебунин.
Вечер начался на закате и окончился в ночи. За это время со сцены прозвучали голоса восьми поэтов и музыкантов.

«Получилось главное - сделать интересное для многих мероприятие. Были люди, были выступающие. Прошло не без огрехов, конечно. Но довольно вольный формат бара позволил, думаю, многим себя проявить. А над остальным всем ещё поработаем»,

 - добавил Михаил.




Фото: Номер один

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