Культура 06.11.2023 в 13:58

Осужденные Бурятии соревновались в знании религиозных основ

Победу одержала команда из колонии №7
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Текст: "Номер один"
Осужденные Бурятии соревновались в знании религиозных основ

В рамках Недели межрелигиозного диалога в УФСИН России по Республике Бурятия среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе, прошел региональный этап викторины на знание религиозных основ.

Викторину провели помощник начальника Управления по работе с верующими иерей Антоний Хинганский и сотрудники отделения воспитательной и социальной работы с осужденными.

Участие в мероприятии приняли победители викторин, которые прошли внутри учреждений. Осужденные продемонстрировали знания основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

По итогам конкурса первое место одержала команда исправительной колонии № 7, второе место - команда следственного изолятора, а третье место досталось команде исправительной колонии № 8, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.


Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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