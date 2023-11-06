Осужденные Бурятии соревновались в знании религиозных основ

В рамках Недели межрелигиозного диалога в УФСИН России по Республике Бурятия среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе, прошел региональный этап викторины на знание религиозных основ.

Викторину провели помощник начальника Управления по работе с верующими иерей Антоний Хинганский и сотрудники отделения воспитательной и социальной работы с осужденными.

Участие в мероприятии приняли победители викторин, которые прошли внутри учреждений. Осужденные продемонстрировали знания основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

По итогам конкурса первое место одержала команда исправительной колонии № 7, второе место - команда следственного изолятора, а третье место досталось команде исправительной колонии № 8, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.





Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия