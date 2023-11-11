Культура 11.11.2023 в 08:00

Каллиграфия в неоформате

Бурятская художница популяризирует древнее искусство, оживляя его новыми формами
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Текст: Эржена Мансорунова
Каллиграфия в неоформате
О счастье, любви и вечных поисках. В Улан-Удэ проходит необычная персональная выставка художницы-каллиграфиста Янжимы Батуевой. Рассматривая экспонаты, жители могут погрузиться в историю далекого прошлого и поискать ответы на важные вопросы своего настоящего и будущего. Кроме того, художница показывает, как старомонгольскую письменность можно использовать в наше время, при этом сохранив ее сакральный смысл.

В Музее истории города Улан-Удэ проходит выставка под названием «Слово. Линия. Форма. Искусство каллиграфии» (возрастное ограничение 0+). Здесь в двух светлых залах, словно в дацане, на холстах можно увидеть мантры буддийских бодхисаттв, необычные инсталляции из дерева, войлока и керамики. Все это результат многолетней работы, а также осмыслений восточной философии Янжимы Батуевой.


Девушка родилась в поселке Кижинга в семье буддийского священнослужителя Цывана Дашицыренова. По первому образованию ее папа – живописец, вдобавок сочинял стихи. Именно он оказал большое влияние на Янжиму и заложил в ней любовь как к искусству, так и к родной истории.

- Самый беззаботный, яркий и счастливый период детства я провела в Иволгинском дацане, где папа служил. Он тогда был главным художником дацана. А вот благодаря его стихотворениям я сейчас чувствую вкус и красоту бурятского языка, - делится своими воспоминаниями художница.

Так, с самого детства будущая художница находилась в атмосфере творчества и буддийской философии. После школы Янжима поступила в Иркутский областной художественный колледж имени И. Л. Копылова на специальность «дизайн». На этом тяга к знаниям девушки не окончилась -  она начала изучать старомонгольскую письменность, а затем освоила искусство каллиграфии. Сейчас художница учится на кафедре декоративно-прикладного искусства в Улан-Удэ во ВСГИК. Ее однокурсники и педагоги помогли организовать эту выставку.


Многие работы Янжимы выполнены в экспериментальной манере – кроме классической рисовой бумаги девушка использует интерьерные холсты, делает картины из войлока, инсталляции из папье-маше, камней и ткани. Многие экспонаты можно представить и в музее, и на стене своего дома. Среди картин даже есть крупная надпись «Жаргал/Счастье», собранная из керамических магнитов.

- Я этой выставкой хотела показать все возможности каллиграфии. Помню, когда только начинала заниматься каллиграфией, мало кто знал, что это такое. В основном у людей возникали ассоциации с классической каллиграфией на рисовой бумаге, выполненной тушью. Потом уже встретила много людей, с кем мы начали развивать это направление, - отмечает Янжима.

Кроме того, произведения художницы могут натолкнуть посетителей выставки на размышления. Так, посреди зала находится инсталляция из трех деревянных объектов. На них зеркальным отражением изящно выложены надписи на старомонгольском: «Кто я?», «Чего я хочу?», «Счастлив ли я?».

- Все мы живем, погружаемся в дела и проекты, быстро решаем вопросы семьи, быта. Я думаю, нам очень важно иногда останавливаться, смотреть в зеркало, прислушиваться к самому себе и отвечать на эти вопросы, – объясняет Янжима.


У стены лежат три экспоната – объемные надписи, выполненные в технике папье-маше (масса из бумаги. – Прим. ред.). Интересно, что материалом для этих надписей послужили старые черновики с учебы Янжимы. Три слова переводятся как «Гэрэл/свет», «Эрдэм/знание» и «Далай/океан».

- Каллиграфия и буддизм тесно связаны. Благодаря буддийским текстам сохранилась эта письменность. С тибетского языка на монгольский перевели огромное количество сутр и комментариев к ним, - добавляет Янжима.

Так, первая выставка художницы не оставила гостей равнодушными. Во многом Янжима благодарна коллективу Восточно-Сибирского государственного института культуры. Своей миссией художница выбрала полуляризацию вертикальной письменности. Она нередко проводит мастер-классы, участвует в проектах регионального, всероссийского и международного уровня.

- Люди хорошо знают японскую, китайскую каллиграфии, интересуются ими независимо от национальности. Я мечтаю, чтобы монгольская каллиграфия была на том же мировом уровне. Это наше культурное наследие, мы можем это продвигать в мир и показывать, что у нас есть такая красивая письменность. Ведь в ней сохранились удивительные источники знаний, над которыми трудились наши предки, - отмечает художница.

К слову, первая работа художницы, появившаяся в 2017 году, вошла в 20-ку лучших на выставке-конкурсе монгольской каллиграфии в Китае, провинции Цинхай. Так что можно смело сказать, что мечта о мировом уровне  вполне достижима.

Фото: «Номер один»

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