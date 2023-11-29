Культура 29.11.2023 в 15:19

Мальчик из Улан-Удэ снялся в комедийном сериале на федеральном телеканале

Эрдэни сыграл вместе с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным
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Текст: Ольга Лазарева
Мальчик из Улан-Удэ снялся в комедийном сериале на федеральном телеканале
Трехлетний воспитанник детского сада «Солнышко» Эрдэни Будаев исполнил эпизодическую роль юного вождя в новом сезоне комедийного телевизионного сериала «Полярный» на телеканале ТНТ (Возрастной ценз: 16+). Эрдэни сыграл в сериале с известными российскими актерами Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей.

Увидеть Эрдэни можно будет в 10 серии сериала, которую покажут сегодня, 29 ноября, в 20:30.

Сериал «Полярный» (Возрастной ценз: 16+) рассказывает о приключениях экс-бандита 90-х, который встал на путь истинный, но по воле судьбы попадает в северный городок Полярный.

- Моя мама, живущая в Москве, увидела в начале лета объявление о кастинге для нового сезона сериала и предложила отправить фотографию Эрдэни. Мы решили попробовать. По итогам кастинга нашего Эрдэни утвердили на роль, - рассказала мама мальчика Арюна Будаева.

Съемки нового сезона сериала проходили этим летом в Москве на «Мосфильме».

- Я не присутствовала на съемках, но мне потом передали, что Эрдэни выполнял все команды режиссера. Было несколько дублей и в итоге все очень хорошо получилось, - поделилась мама Эрдэни. 
 
Фото: мэрия Улан-Удэ 
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