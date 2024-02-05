Культура 05.02.2024 в 10:01

В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»

«Ранние плашки» можно успеть купить до 1 марта
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»

Напомним, XIV Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников-2024» пройдёт в Бурятии 12-13 июля. Организовывает фестиваль Бурятская государственная филармония, учредитель - министерство культуры Бурятии. Арт-директор фестиваля - художественный руководитель филармонии Наталья Уланова.

«Голос кочевников» уже много лет остается одним из самых ожидаемых событий года в республике и соседних регионах. Фестиваль под открытым небом, полный самой разнообразной музыки, выступления музыкантов со всей России, Китая, Монголии, Южной Кореи, атмосфера добра, любви и всеобщей радости привлекает зрителей со всех уголков нашей страны.

«Мы видим, как люди получают удовольствие, мне кажется, никому не жаль потраченных на билеты денег, потому что эмоции зашкаливают. Команда фестиваля, музыканты создают непередаваемую атмосферу, где все чувствуют себя по-другому, как в другом измерении. «Голос кочевников» мы сегодня воспринимаем как одно из самых креативных событий нашего региона. К нам на него приезжают зрители из других регионов страны: это Москва, Челябинск, Санкт-Петербург и так далее. Я думаю, потенциал развития у него уже большой»

- отметила министр культуры Соелма Дагаева. 

Фестиваль традиционно пройдёт в туркомплексе «Степной кочевник», с. Ацагат, Бурятия. Билеты на фестиваль уже можно купить по самой низкой цене — «ранние пташки» ждут зрителей на сайтах Бурятской филармонии, «Голоса кочевников» и в кассе. 12 июля - 1000 руб; 13 июля - 1500 руб.

Цены действительны до 1 марта. Организаторы просят зрителей быть внимательнее и не приобретать билеты с рук или на подозрительных платформах. По любому вопросу можно обратиться в кассу филармонии по телефону 8-3012-213224.


Возрастное ограничение 6+


Фото: Минкультуры Бурятии

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голос кочевников билеты

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