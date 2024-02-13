Бурятия проведет фестиваль в честь знаменитого оперного певца Лхасарана Линховоина

В Бурятском театре оперы и балета с 25 марта стартует фестиваль оперы им. Лхасарана Линховоина. В этом году он посвящен 100-летию со дня его рождения.«Фестиваль проходит раз в пять лет», - говорит Дмитрий Дылыков, директор Бурятского театра оперы и балета. Он напоминает, что Лхасаран Линховоин внес большой вклад в развитие театра, всего музыкального искусства республики. Он был известен далеко за пределами Бурятии, выступал на крупнейших оперных сценах страны, неоднократно представлял советское искусство за рубежом.На нынешнем фестивале зрители смогут увидеть три оперы – «Князь Игорь» (12+) Бородина, а также два произведения Верди «Аида» (16+) и «Риголетто» (16+). Это большие спектакли. Также состоится гала-концерт (6+).«Князь Игорь» был визитной карточкой Бурятского оперного театра. Когда оперу показали в Москве на Декаде искусства Бурятии, его посмотрел Хрущев и другие руководители СССР. Хрущев был потрясен, как Линховоин воплотил образ Кончака.Получив всеобщее признание, Линховоин в возрасте 35 лет стал самым молодым Народным артистом СССР. Например, линховоиновское воплощение Кончака до сих пор никто не превзошел. Конечно, эту партию пели талантливые певцы, но они не сумели в полной мере воплотить эту степную свободу, энергетику, властность.Четыре постановки займут четыре дня. В спектаклях примут участие артисты из разных театров России. В гала-концерте, который пройдет в заключительный день фестиваля 30 марта, примут участие как бурятские певцы, так и гости.«Лхасаран Линховоин - Народный артист Советского Союза и лауреат Государственной премии России. Он гремел не только в нашем Советском Союзе, но и во всем мире. Он объездил 38 стран. Много раз был в Японии - его, вообще, приглашали там жить. Он был не только замечательным певцом, а представлял наш народ во всем мире», - говорит Дарима Линховоин, художественный руководитель оперы Бурятского театра оперы и балета, народная артистка России, дочь Лхасарана Линховоина.На фестивале можно будет увидеть и услышать Ариунбаатара Ганбаатара, Михаила Пирогова, Сергея Скороходова, Зинаиду Царенко, Аюну Базаргуруеву и других известных солистов. Не исключено, что для выступления на гала-концерте приедут солисты оперы из Монголии.В текущем году оперный театр, кстати, отмечает 85-летие своего образования. Фестиваль оперы, который пройдет на его сцене, это, конечно, одно из главных событий 2024 г.Фото: «Номер один»