Культура 15.02.2024 в 10:46

В этом году в аэропорту «Байкал» открываются три новых направления

Планируется, что полететь в Казань можно будет уже в мае
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В этом году в аэропорту «Байкал» открываются три новых направления
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил на своей странице о самых ожидаемых в Бурятии новых авианаправлениях. 

«В этом году в аэропорту Байкал открывается три новых направления:

1) Улан-Удэ - Сочи. Рейсы с 31 мая. Билеты уже в продаже. Субсидия по 8 850. Коммерческий билет около 20 тысяч. Но субсидии уже практически раскупили, хотя их 30% на каждом рейсе. Успевайте купить билеты на прямой рейс в Сочи. 
2) Улан-Удэ - Горно-Алтайск. Рейс с 1 июня. Билеты раскупают целыми семьями. Успевайте!
3) Республика Бурятия и Татарстан совместно подали заявку на рейс Улан-Удэ - Казань. Ждем решения со дня на день. План - взлететь на Казань на майские праздники. Следите за новостями», - сообщил Дмитрий Гармаев. 

Также директор аэропорта сообщил о летнем рейсе Улан-Удэ – Владивосток:

-Открылись продажи на лето на рейс Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток авиакомпании Аврора, - отметил Гармаев. 

Фото: "Номер один"

Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ ремонтник бытовой техники оказался мошенником
15.02.2024 в 12:07
Ветеран СВО из Бурятии участвует во всероссийском творческом конкурсе
15.02.2024 в 12:06
В Улан-Удэ в этом году высадят больше цветов
15.02.2024 в 11:51
В Бурятии на пожаре погиб сторож
15.02.2024 в 11:45
Улан-удэнцы в январе перевели мошенникам 46 млн рублей
15.02.2024 в 11:13
В Улан-Удэ нового «Богатыря» поставили на рельсы
15.02.2024 в 11:07
Предприимчивый житель Бурятии намыл полкилограмма золотого песка
15.02.2024 в 11:06
На Байкале автомобиль частично ушел под лед
15.02.2024 в 11:01
Бурприроднадзор проверил теплоснабжающие организации Тарбагатайского и Мухоршибирского районов
15.02.2024 в 10:54
В этом году в аэропорту «Байкал» открываются три новых направления
15.02.2024 в 10:46
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
Бурятия проведет фестиваль в честь знаменитого оперного певца Лхасарана Линховоина
В советские времена он стал самым молодым Народным артистом СССР
13.02.2024 в 17:09
«Они существуют»
Улан-удэнский художник верит в инопланетных пришельцев
10.02.2024 в 07:00
В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»
«Ранние плашки» можно успеть купить до 1 марта
05.02.2024 в 10:01
Председатель ВАРК: «Мы поддерживаем нашего Президента»
Чимит Бальжинимаев отметил вклад бойцов из Бурятии в специальную военную операцию
02.02.2024 в 19:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru