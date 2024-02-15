Культура 15.02.2024 в 10:46
В этом году в аэропорту «Байкал» открываются три новых направления
Планируется, что полететь в Казань можно будет уже в мае
Текст: Ольга Лазарева
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил на своей странице о самых ожидаемых в Бурятии новых авианаправлениях.
«В этом году в аэропорту Байкал открывается три новых направления:
1) Улан-Удэ - Сочи. Рейсы с 31 мая. Билеты уже в продаже. Субсидия по 8 850. Коммерческий билет около 20 тысяч. Но субсидии уже практически раскупили, хотя их 30% на каждом рейсе. Успевайте купить билеты на прямой рейс в Сочи.
2) Улан-Удэ - Горно-Алтайск. Рейс с 1 июня. Билеты раскупают целыми семьями. Успевайте!
3) Республика Бурятия и Татарстан совместно подали заявку на рейс Улан-Удэ - Казань. Ждем решения со дня на день. План - взлететь на Казань на майские праздники. Следите за новостями», - сообщил Дмитрий Гармаев.
Также директор аэропорта сообщил о летнем рейсе Улан-Удэ – Владивосток:
-Открылись продажи на лето на рейс Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток авиакомпании Аврора, - отметил Гармаев.
Фото: "Номер один"
«В этом году в аэропорту Байкал открывается три новых направления:
1) Улан-Удэ - Сочи. Рейсы с 31 мая. Билеты уже в продаже. Субсидия по 8 850. Коммерческий билет около 20 тысяч. Но субсидии уже практически раскупили, хотя их 30% на каждом рейсе. Успевайте купить билеты на прямой рейс в Сочи.
2) Улан-Удэ - Горно-Алтайск. Рейс с 1 июня. Билеты раскупают целыми семьями. Успевайте!
3) Республика Бурятия и Татарстан совместно подали заявку на рейс Улан-Удэ - Казань. Ждем решения со дня на день. План - взлететь на Казань на майские праздники. Следите за новостями», - сообщил Дмитрий Гармаев.
Также директор аэропорта сообщил о летнем рейсе Улан-Удэ – Владивосток:
-Открылись продажи на лето на рейс Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток авиакомпании Аврора, - отметил Гармаев.
Фото: "Номер один"
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