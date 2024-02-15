В этом году в аэропорту «Байкал» открываются три новых направления

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил на своей странице о самых ожидаемых в Бурятии новых авианаправлениях.«В этом году в аэропорту Байкал открывается три новых направления:1) Улан-Удэ - Сочи. Рейсы с 31 мая. Билеты уже в продаже. Субсидия по 8 850. Коммерческий билет около 20 тысяч. Но субсидии уже практически раскупили, хотя их 30% на каждом рейсе. Успевайте купить билеты на прямой рейс в Сочи.2) Улан-Удэ - Горно-Алтайск. Рейс с 1 июня. Билеты раскупают целыми семьями. Успевайте!3) Республика Бурятия и Татарстан совместно подали заявку на рейс Улан-Удэ - Казань. Ждем решения со дня на день. План - взлететь на Казань на майские праздники. Следите за новостями», - сообщил Дмитрий Гармаев.Также директор аэропорта сообщил о летнем рейсе Улан-Удэ – Владивосток:-Открылись продажи на лето на рейс Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток авиакомпании Аврора, - отметил Гармаев.Фото: "Номер один"