Культура 22.02.2024 в 13:06
Дизайнер из Бурятии представит республику на Московской неделе моды
Крупнейшее событие модной индустрии страны пройдет в столице с 1 по 8 марта
Текст: Ольга Лазарева
Дизайнер из Бурятии Надежда Абзаева представит республику на Московской неделе моды.Крупнейшее событие модной индустрии страны пройдет в столице с 1 по 8 марта. Основными площадками проведения станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ - одно из пространств Международной выставки-форума «Россия». Проект дает возможность талантливым российским брендам впервые показаться на Неделе моды и заявить о себе, а известным отечественным дизайнерам – доказать, что мода в России уже достигла мирового уровня.
На участие во второй Московской неделе моды подали заявки более 1000 дизайнеров из 151 города России. Среди отобранных экспертным советом участников есть и бренд из Бурятии ABZAEVA.
"Abzaeva" - концептуальный бренд о локальной идентичности, в его основе заложена идея сохранения культурного кода Бурятии, перефраз прошлого, традиций и форм кочевой культуры в пространство современного динамичного мира.
"На Московской неделе моды мы представим изделия из основной линии бренда: это жакеты, рубашки, топы, юбки, брюки. Эти изделия, в большинстве, были созданы в 3D, но также имеют сложную фактуру, созданную ручным трудом. В коллекции есть принт ветра, созданный нейросетью из звука Ольхонского ветра на Байкале", - говорят дизайнер Надежда Абзаева
В рамках Московской недели моды жители и гости города смогут посетить открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Деловую программу для профессионалов индустрии проведут в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь состоятся закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, будут работать B2B-шоурум и открытый маркет, сообщила пресс-служба Московской недели моды.
Напомним, о своем пути к успеху талантливый дизайнер рассказывала «Номер один».
На участие во второй Московской неделе моды подали заявки более 1000 дизайнеров из 151 города России. Среди отобранных экспертным советом участников есть и бренд из Бурятии ABZAEVA.
"Abzaeva" - концептуальный бренд о локальной идентичности, в его основе заложена идея сохранения культурного кода Бурятии, перефраз прошлого, традиций и форм кочевой культуры в пространство современного динамичного мира.
"На Московской неделе моды мы представим изделия из основной линии бренда: это жакеты, рубашки, топы, юбки, брюки. Эти изделия, в большинстве, были созданы в 3D, но также имеют сложную фактуру, созданную ручным трудом. В коллекции есть принт ветра, созданный нейросетью из звука Ольхонского ветра на Байкале", - говорят дизайнер Надежда Абзаева
В рамках Московской недели моды жители и гости города смогут посетить открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Деловую программу для профессионалов индустрии проведут в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь состоятся закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, будут работать B2B-шоурум и открытый маркет, сообщила пресс-служба Московской недели моды.
Напомним, о своем пути к успеху талантливый дизайнер рассказывала «Номер один».
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