Культура 22.02.2024 в 13:06

Дизайнер из Бурятии представит республику на Московской неделе моды

Крупнейшее событие модной индустрии страны пройдет в столице с 1 по 8 марта
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Дизайнер из Бурятии представит республику на Московской неделе моды
Дизайнер из Бурятии Надежда Абзаева представит республику на Московской неделе моды.Крупнейшее событие модной индустрии страны пройдет в столице с 1 по 8 марта.  Основными площадками проведения станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ - одно из пространств Международной выставки-форума «Россия». Проект дает возможность талантливым российским брендам впервые показаться на Неделе моды и заявить о себе, а известным отечественным дизайнерам – доказать, что мода в России уже достигла мирового уровня.

На участие во второй Московской неделе моды подали заявки более 1000 дизайнеров из 151 города России. Среди отобранных экспертным советом участников есть и бренд из Бурятии ABZAEVA.

"Abzaeva" - концептуальный бренд о локальной идентичности, в его основе заложена идея сохранения культурного кода Бурятии, перефраз прошлого, традиций и форм кочевой культуры в пространство современного динамичного мира.

"На Московской неделе моды мы представим изделия из основной линии бренда: это жакеты, рубашки, топы, юбки, брюки. Эти изделия, в большинстве, были созданы в 3D, но также имеют сложную фактуру, созданную ручным трудом. В коллекции есть принт ветра, созданный нейросетью из звука Ольхонского ветра на Байкале", - говорят дизайнер Надежда Абзаева

В рамках Московской недели моды жители и гости города смогут посетить открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Деловую программу для профессионалов индустрии проведут в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь состоятся закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, будут работать B2B-шоурум и открытый маркет, сообщила пресс-служба Московской недели моды. 

Напомним, о своем пути к успеху талантливый дизайнер рассказывала «Номер один». 


Теги
Общество

Все новости

В Бурятии открыли памятную доску в честь погибшего в ходе СВО старшины полиции
22.02.2024 в 13:31
В Бурятии рассказали о полицейских с необычными именами
22.02.2024 в 13:24
Дизайнер из Бурятии представит республику на Московской неделе моды
22.02.2024 в 13:06
Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море
22.02.2024 в 12:46
В Бурятии сотрудники следственного управления и МВД передали военнослужащим три автомобиля
22.02.2024 в 12:07
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
22.02.2024 в 11:26
В Улан-Удэ вынесли противоречивый приговор по делу о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта»
22.02.2024 в 11:01
В Бурятии трое уроженцев Западной Азии организовали незаконное производство алкогольной продукции
22.02.2024 в 10:32
В Бурятии морозы ослабнут с 23 февраля
22.02.2024 в 10:26
В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне
22.02.2024 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В Бурятии состоится межрегиональный фестиваль эвенкийской этномоды
Будут представлены костюмы в национальном стиле: традиционные и современные
22.02.2024 в 09:12
Театр «Байкал» приглашает улан-удэнцев на «Танцы и песни народов мира»
Концерты пройдут с 11 по 14 апреля в Русском драмтеатре
21.02.2024 в 15:39
Елена Мохосова стала заслуженной артисткой Бурятии
Она служит в Бурятском театре оперы и балета с 2011 года
19.02.2024 в 11:27
В этом году в аэропорту «Байкал» открываются три новых направления
Планируется, что полететь в Казань можно будет уже в мае
15.02.2024 в 10:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru