Культура 23.02.2024 в 16:00

В Улан-Удэ прошёл концерт этно-рок группы из Заиграевского района

Музыканты «Нукер» сочетают рок и старинные бурятские песни
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ прошёл концерт этно-рок группы из Заиграевского района

Этно-рок группа «Нукер» - это коллектив из Заиграевского района Бурятии. Как отмечают в минкультуры Бурятии, всего за полтора года группа прошла путь от первого выступления до участия в крупнейших музыкальных фестивалях страны: «Голос кочевников», «Байкал шаман» (Иркутск), «Мир Сибири» (Красноярск).

Накануне, 22 февраля, третий сольный концерт «Нукер» собрал множество поклонников этно-рок музыки.  Музыканты представляют народные бурятские песни в рок-аранжировке, сочетая их с женским горловым пением, звучанием народных —  лимбы, моринхура, хомуса и рок-инструментов. Исполняют «Нукер» и свои, авторские композиции.

Нам нравится исполнять старинные бурятские песни. Мы добываем их, как полезные ископаемые, обрамляем их своим фирменным стилем и дарим слушателям. Но в последнее время мы пишем авторские композиции на родном языке, и чаще всего это совместное творчество каждого участника группы. Благодарим Бурятскую государственную филармонию и министерство культуры Бурятии за помощь молодым музыкантам,

- рассказывает солистка группы Арюна Нимаева. 

Концерт был приурочен к празднованию праздника Сагаалган, и конечно, не обошелся без уже традиционного для концертов этой группы ёхора от зрителей.




Фото: пресс-служба Бурятской государственной филармонии

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