Культура 26.02.2024 в 12:02

В Бурдраме поставят уникальный спектакль «Хатан»

Основой постановки станут танцы, а не драматическая игра
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Текст: Петр Санжиев
В Бурдраме поставят уникальный спектакль «Хатан»
В репертуаре Бурдрама есть спектакль «Король умирает». Художественный руководитель Бурдрама Олег Юмов написал его продолжение - «Хатан».

«Хатан» - спектакль о женщинах, их чувствах, мыслях, месте в мире, о судьбах. «Образ бурятской женщины - это оплот достоинства и невозмутимости. Но в то же время это чуткие, трепетные, живущие волею своего сердца, свободные и яркие женщины», - говорят в Бурдраме.

В новом спектакле, конечно, активно используются декорации постановки «Король умирает». Хотя он значительно отличается от того, что показывал театр раньше.

«Это спектакль-эксперимент. Потому что мы - драматический театр, а тут наши прекрасные девушки танцуют, и мужчины тоже проявят себя хореографически», - говорит Олег Юмов.

Раньше, если в репертуаре Бурдрама появлялись танцы, то это были хореографические вставки в «обычном» спектакле («Улейские девушки» и др.). А тут, наоборот - в танцевальном спектакле будут отдельные «традиционные» вставки.

Режиссером-хореграфом является Дарья Русина, которая раньше не раз работала с Олегом Юмовым.

«Мы стали плотно заниматься с осени, актеры начали свою трансформацию, начали превращаться в настоящих профессиональных танцоров, я бы сказала. Сейчас они в этом живут, им нравится, идет интересный творческий процесс - все будет смешанным. Актеры вкладывают свою душу, силу, время. Это не просто один номер в спектакле, где надо что-то показать хореографически. Это целый спектакль танцевать. Все стараются, и, думаю, получится очень интересно», - отмечает она.

В спектакле представлено около восьми народных песен.

Над костюмами работала Сугармаа Отгон, известная тем, что разработала бренд «Ургы». Благодаря своему таланту она ярко выступила на «Алтаргане» со стилизованной национальной одеждой. Многие носят ее наряды. Они есть, допустим, в гардеробе министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.

«Будут интересные стилизованные образы, естественно, на основе бурят-монгольской культуры, этники», - отмечает Олег Юмов.

Продолжительность спектакля более часа. Он идет на бурятском языке с синхронным переводом на русский. Спектакль покажут 7-8 марта.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: «Номер один»
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