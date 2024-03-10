От дьявола к Богу

В Улан-Удэ на сцене театра оперы и балета состоялась первая в этом году премьера. Зрителю показали восстановленные версии балетной сюиты и сценической кантаты немецкого композитора. Увидеть подобное вновь можно будет только в конце апреля. «Номер один» узнал, почему постановки вызывали много споров в прошлом столетии, что стало основой их сюжетов и как обывателю посмотреть балет так, чтобы насладиться им сполна.Для БГАТОиБ этот год начался с оглушительного аншлага. Билеты на вечер балета, состоящий из двух отделений, раскупили задолго до показа сюиты «Шопениана» (12+) на музыку Фредерика Шопена и демонстрации сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана» (12+).- В нашем театре состоялась долгожданная премьера спектакля из двух самостоятельных постановок. Для восстановления балета «Шопениана» мы пригласили выдающегося танцовщика, друга нашего театра Андриса Лиепу. Музыку оркестровал наш великий Александр Глазунов. Я при любой возможности стараюсь играть его сочинения, а здесь его оркестровку. По моему ощущению, наши танцовщики и балерины не только были впечатлены, но и заражены любовью Андриса к этой музыке, к этой хореографии, - говорит художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.Андрис Лиепа не просто хореограф и режиссер, а звезда мирового балета. После окончания Московской академии хореографии его пригласили в труппу Большого театра, где он исполнял ведущие партии. Например, в балетах: «Щелкунчик» (6+), «Спящая красавица» (6+), «Жизель» (12+), «Раймонда» (12+), «Лебединое озеро» (12+), «Иван Грозный» (16+), «Золотой век» (16+). Стоит отметить, что Андрис Лиепа был одним из немногих, кто покорил американскую сцену - Метрополитен-опера.Что касается возобновления легендарной «Кармины Бураны», то ее на свои плечи взял заслуженный артист нашей страны, главный балетмейстер театра Баярто Дамбаев. В его послужном списке можно найти не только ведущие партии, но и две главные роли в знаменитых художественных фильмах «Пегий пес, бегущий краем моря» (6+) и «Горький можжевельник» (12+).Официально история балета «Шопениана» берет свое начало в 1906 году, когда Михаил Фокин, уже поставивший несколько балетов для воспитанников хореографического училища, получил возможность продолжить свое дело на сцене Мариинского театра. Спустя три года его постановки выбрал Дягилев, внеся их в список для «витрины русского искусства».В 1909 году Сергей Дягилев организовал шоу-балет «Русские сезоны» (16+), который представил публике Парижа. Труппа состояла из лучших артистов царской эпохи. Среди них были такие, как Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина и т. д. Имен очень много.- «Шопениана» оказалась в числе первых русских спектаклей, которые французы увидели на сцене театра Шатле. Это была сенсация, поскольку раньше романтическим балетом владели лишь они и были лучшими. Но наши артисты показали, что тоже умеют чувствовать этот стиль. Важную роль сыграла и хореография Фокина. Она воплотила в себе избранные шедевры мирового романтического балета, - отмечает звезда мирового балета Андрис Лиепа.«Изюминка» «Шопенианы» в том, что в постановке нет сюжета. Это короткий и абстрактный балет, где некий юноша романтично танцует в компании двух-трех сильфид под музыку Шопена. Историки отмечают, что Фокин не хотел навязывать звучанию излишние сюжеты. Поэтому поставил хореографию так, чтобы она следовала настроению композиции без всяких смыслов.Говорить о балете «Кармина Бурана» непросто. Это вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра немецкого композитора Карла Орфа. Которое он написал на собственное либретто в 1935 - 1936 гг. по мотивам средневековых стихотворений. Основное содержание кантаты составляют картины жизни: тонкие краски весенней природы и нежность человеческих чувств, красота жизни и ее торжественное прославление. Но в то же время на сцене буквально борются земные противоречия: счастье и горе, благополучие и нищета, радость и слезы сменяют друг друга в необузданном веселье.- Считается, что Карл Орф написал сочинение дьявольское. Я, между прочим, так не думаю. Это сочинение о борьбе с дьяволом, об отказе от него. И вы почувствуете это. Ковтун нашел решение, когда новая жизнь идет на смену нашим старым грехам. Спектакль выбран нами не случайно. Приняв этот театр 2,5 года назад, я услышал от нашего директора Дмитрия Артамоновича: «Маэстро! Меня все вокруг просят и спрашивают, когда будет Кармина Бурана?». Выбор пал на нее, потому что инициатива много лет шла от наших зрителей, наших слушателей. Конечно, это налагает на нас дополнительную ответственность. Но мы уверены - вам все понравится, - говорит Владимир Рылов.Сюжетная линия кантаты непостоянна и переменчива. Но центральным стержнем является размышление об изменчивости Фортуны. Которая меняет человеческие судьбы, а после ускользает без следа, чтобы вернуться вновь.Стоит отметить, что отрывки из «Кармины Бураны» использовались во многих современных проектах, особой популярностью пользуется увертюра O Fortuna. Ее версии и обработки записывали многие музыкальные исполнители, среди них даже был хор Турецкого. А в 1983 году известный музыкант и клавишник группы The Doors Рэй Манзарек выпустил свой сольный альбом с названием легендарной кантаты Carmina Burana.Затрагивая тему понимания балета, стоит не забывать о том, что зрители, допустим 19 - 20 вв., были образованнее. Они хорошо разбирались в мифологии, библейских сюжетах, в художественной литературе и т. д. Балет - вид сценического искусства, который буквально состоит из классических сюжетов. В основе них лежит зачастую одно - борьба между добром и злом. Но все это фоново сопровождается сюжетами из истории, не зная основу которых практически невозможно получить удовольствие от спектакля.Однако, чтобы разобраться в том, как смотреть балет и зачем, мы обратились к знаменитому выпускнику Бурятского хореографического колледжа. К артисту балета, который выступал на мировых площадках России, Европы, Азии и Южной Америки. Хореографу, организатору мастер-классов, фотовыставок и танцевальных фестивалей Павлу Окуневу.- История «Кармины Бураны» невероятна. Ее тексты долгое время прятали в старинном монастыре. Поскольку призыв рукописи сомнительный: пейте, гуляйте, любите друг друга. Я тоже слышал, что это произведение дьявольское. Но оценка зависит от зрителя. От его внутреннего состояния и от того, как он себя настроит. Если смотреть на «Кармину Бурану» как на призыв, то будет сложно. А если как на зеркало пороков, то это уже совсем-совсем другое. Получается, что как ты посмотришь - так и увидишь. Все просто, - разводит руками Павел Окунев.Манускрипт «Кармины Бураны» был обнаружен 221 год назад в баварском монастыре Бенедиктбойерн. Как раз в год, когда деятельность бенедиктинского ордена упразднили.Изначально, чтобы понять балет - надо определить, какой он. Вариантов зачастую два: либо это визуальный балет, либо сюжетный. Если вы пошли на второй, то заранее ознакомьтесь с содержанием и предысторией постановки. А в идеале хореографы рекомендуют еще просмотреть отрывки из предшествующих спектаклей.- Балет «Шопениана» бессюжетный. На такие постановки обычно ходят за красотой. Поскольку это абсолютно визуальная история. Которая раскрывается в разных гранях: через красоту линий, музыки, костюмов, через движения артистов. Это можно сравнить с живописью. Возьмем Айвазовского «Девятый вал» - сюжета нет, но, глядя на картину, вы наполняетесь морем эмоций. Тот же Суриков - «Боярыня Морозова»: вы также получаете неизгладимое впечатление от увиденного, а еще там заложен полноценный сюжет. С балетом все то же самое, - объясняет Павел Окунев.К сюжетным балетам можно отнести «Жизель», «Щелкунчика», «Лебединое озеро» и т. д. Все они пронизаны определенным рассказом и наполнены мизансценами. Они словно маяки подсказывают зрителю сюжет. Допустим, танцор приложил руку к своему сердцу, а после протянул ее главной солистке - любовь. Герой сжал кулаки и устремил свой взгляд в пол - случилась трагедия. Правда всегда полагаться на язык жестов в балете не стоит. Без изученной предыстории это будут просто движения.Многие могут задаться вопросом, а зачем вообще нужен балет? Для чего людям искусство? Хотелось бы обратить внимание, что именно оно воспитывает в человеке порядок. Любовь к красоте и вкусу.- Если общество будет состоять только из рабочего класса, то все будет в окурках и мазуте. Я не раз сталкивался с высказываниями: «А зачем нам эти сладкие культурные деятели? Которые за деньги свысока учат - куда нам смотреть и что нам любить. Мы - налогоплательщики и вот такое спонсируем?». Я больше чем уверен, что у людей, не признающих эстетику, очень маленький мир. Который заканчивается городом проживания, если не районом в нем, - отмечает хореограф.Сейчас премьеры долгожданных «Шопенианы» (12+) и «Кармины Бураны» (12+) позади. Однако те, кто не успел тогда приобрести билеты и сходить, имеют шанс купить их на апрель. Легендарные постановки покажут вновь 27 и 28 апреля.Фото Николай Дулбаев