Фотографы Бурятии могут принять участие в фестивале «Алтаргана»

В первой номинации «Моя малая родина»

Во второй номинации «Бурятский народ»

Национальный музей Бурятии начал прием заявок на республиканский конкурс-выставку художественной фотографии. Лучшие фотографии будут представлены на Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана - 2024» в г. Булган в Монголии (возрастное ограничение 6+).К участию в конкурсе принимаются фотоработы по двум номинациям: «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина») и «Буряад арад» («Бурятский народ»). Один автор может представить свои работы только в одной номинации.принимаются фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображение сцен из жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру.принимаются фотографии-портреты человека, либо группы людей, передающих характер, духовный мир и самобытность бурятского народа.- Это ваш шанс показать красоту и глубину бурятской культуры через объектив камеры. Ваши работы помогут заложить мост между поколениями и раскрыть мир бурятского народного наследия во всей его неповторимости. Участие в конкурсе — это не только возможность проявить себя как художника, но и ценный вклад в сохранение и развитие культурного разнообразия нашей страны, - говорят организаторы конкурса.Заявку на конкурс нужно подать до 22 апреля в Национальный музей РБ. Более подробная информация о конкурсе на сайте музея.Возрастное ограничение 6+Фото "Номер один"