Бурятия примет участие в XXIII молодёжных Дельфийских играх России

Творческие коллективы детской школы искусств №1 им. Л.Л. Линховоина представят бурятское и русское народное искусство на очередных молодёжных Дельфийских играх России (возрастное ограничение 6+). Они пройдут 19-24 апреля 2024 года в городе Саранске республики Мордовия.

На фестивале выступят Образцовый хореографический коллектив «Ангелы», ансамбли русских и бурятских народных инструментов, солисты-исполнители на тромбоне и хуре – всего 44 человека. Все участники - обладатели гран-при и лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

– Участие в этом мероприятии очень ответственная и почетная миссия, возложенная на учащихся и преподавателей нашей школы, так как каждый из участников понимает, что будет своим творчеством представлять не только честь школы, но и Республики Бурятия. Подготовка к этому событию длится с самого начала учебного года: это ежедневные многочасовые репетиции, переживания и огромное стремление к достойному выступлению. Мы благодарим всех родителей учащихся за понимание, терпение и огромную поддержку! – говорит директор школы, заслуженный работник культуры РБ Галина Устьянцева.

Юные артисты школы искусств представят: произведения бурятских композиторов Базыра Цырендашиева «Сэлэнгэ», Сергея Манжигеева «Цветок Байкала», русских композиторов Александра Гурилева «Ноктюрн», Сергея Рахманинова «Прелюдия», монгольских авторов и обработки народных песен.

Хореографический коллектив выступит с постановками на национальные композиции «Саган Дали», «Эрэнсэг», так же будут показаны танцы народов СНГ.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один