Культура 27.03.2024 в 11:06

Национальный музей Республики Бурятия стал победителем конкурса «Креативный музей»

В нем создадут интерактивный тур по буддийской мандале Гунриг
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Текст: Служба информации "Номер один"
Национальный музей Республики Бурятия стал победителем конкурса «Креативный музей»

Национальный музей Республики Бурятия стал победителем конкурса «Креативный музей» благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом «Виртуальный тур по мандале Гунриг». В конкурсе принимало участие 18 проектов из 15 регионов России.

Проект «Виртуальный тур по мандале Гунриг» представляет собой инновационное и интерактивное решение, направленное на популяризацию культурного, духовного наследия традиционной культуры Бурятии.

Как говорят в музее, это первый проект в Бурятии, в котором планируется использовать технологии 3d-сканирования, виртуальной реальности в коллаборации с художниками, дизайнерами, IT-специалистами для создания виртуального тура. Посетители такого тура смогут почти вживую прикоснуться к уникальной скульптурной композиции выдающегося ламы – скульптура С.Ц. Цыбикова «Буддийская мандала Гунриг».

Сумма гранта составила 2 953 933 тысячи рублей.


Фото: логотип конкурса

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