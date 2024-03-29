В Бурятии адвоката лишили статуса из-за нарушения профессиональной этики

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу одного из адвокатов Улан-Удэ. Женщина пыталась оспорить решение Советского районного суда о прекращении статуса адвоката.

Несколько лет назад адвокат из Бурятии представляла в суде интересы семьи из другого региона. В частности, женщина участвовала в разбирательствах гражданских дел в отношении недвижимого имущества, принадлежащего семье ее доверителей. Адвокат в подробностях знала обстоятельства сделок, совершаемых в отношении недвижимого имущества ее клиентов.

«Тем не менее, адвокат, будучи доверенным лицом, обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи одной из квартир, принадлежащей семье ее доверителей. С учетом установленных обстоятельств, учитывая, что доверитель прекратила действие доверенности, т.е. утратила доверие к адвокату, адвокат продолжала представлять интересы нового доверителя, действуя против интересов прежнего», - следует из материалов дела.

Проще говоря, адвокат сначала представляла интересы одной семьи, а затем переметнулась на защиту интересов другой стороны, использовав при этом в качестве аргументов имеющиеся у нее сведения, полученные во время работы с прежними доверителями.

«Это свидетельствует о том, что адвокат, будучи носителем профессиональной тайны, доверенной ей ее клиентом, нарушила нормы профессиональной этики адвоката. Она приняла поручение от лица, интересы которого противоречат интересам бывшего доверенного лица и распространила сведения, ставшие ей известные в ходе оказания услуг», - уточняется в документах.

Адвокат пыталась оправдаться тем, что информация, которую она сообщила новому клиенту, стала известна ей еще тогда, когда она не имела статуса адвоката, «в связи с чем нельзя на неё возлагать обязанность по сохранению адвокатской тайны».

Тем не менее, сначала Советский районный суд, а затем и Верховный пришел к выводу о том, что права представлять интересы иного лица, противоречащим интересам бывшего доверителя, адвокат не имела.

Таким образом, адвокат нарушила принцип сохранения адвокатской тайны, что является нарушением Кодекса адвокатской этики, а также норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. В связи с этим женщину и лишили статуса адвоката.







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