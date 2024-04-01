Культура 01.04.2024 в 17:39

В Улан-Удэ пройдет вечер русского романса

Мероприятие пройдет в Русском драмтеатре, на малой сцене
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет вечер русского романса

04 апреля в Русском драматическом театре состоится Вечер русского романса (возрастное ограничение 12+).

- Программа вечера очень разнообразна, прозвучит: «Ветка багульника» местных авторов - слова Д. Царева, музыка Н.Немыкина, «Нет, не люблю я, вас» стихи Н.Зименко, музыка П.Булахова, «Ноктюрн» на стихи Р. Рождественского, музыка А. Бабаджаняна и многие другие, известные песни. Надеемся, что любимые мелодии услышит каждый, кто придет в этот вечер на Малую сцену театра. А наша задача в атмосфере тепла и душевности отвлечь вас от повседневных дел живым звуком красивой музыкой и чудесным вокалом наших артистов, - рассказали в театре.

Также в исполнении артистов театра прозвучат произведения пера известных русских авторов: Михаила Глинки, Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.

Среди исполнителей будут заслуженная артистка России Марина Ланина, народная артистка Бурятии Нина Вершинина, Елизавета Михайлова, Иван Ланский и другие.

   

Возрастное ограничение 12+

 

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