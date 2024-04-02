Жителей Бурятии приглашают на мастер-класс по изготовлению гобеленов

Жителей Бурятии приглашают на уникальные мастер-класс по изготовлению гобеленов (возрастное ограничение 6+). Мастер-классы пройдут с 10 по 12 апреля. Курсы проведут известные мастера по обработке конского волоса Сэсэгма Дашиева и Алима Цырендоржиева.

- Гобелены как вид искусства стали ткать в Бурятии со второй половины 70-х годов. Основоположником этого вида творчества стала Светлана Ринчинова. Природные материалы дарят такое ощущение уюта и умиротворения. Процесс создания гобелена довольно трудоемкий, но творческая работа дарит большую радость. Мастера вкладывают в работу частицу своего мира, каждая ниточка подчинена общему замыслу, - рассказали в республиканском центре народного творчества.

В программе мастер-класса: лекции, обработка и подготовка конского волоса шерсти, прядение, работа на станке и ткачество. После обучения выдается удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации установленного образца.

Для участия необходимо до 04 апреля направить заявку на электронную почту: ontrcnt@mail.ru (c пометкой темы «Гобелен из конского волоса»).

В мастер-классе могут принять участие мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства и все желающие. Справки по тел.: 8(983) 432-89-35.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один