Культура 02.04.2024 в 16:10

Жителей Бурятии приглашают на мастер-класс по изготовлению гобеленов

Заявки можно подать до 4 апреля
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Текст: Елена Жамбалова
Жителей Бурятии приглашают на мастер-класс по изготовлению гобеленов

Жителей Бурятии приглашают на уникальные мастер-класс по изготовлению гобеленов (возрастное ограничение 6+). Мастер-классы пройдут с 10 по 12 апреля. Курсы проведут известные мастера по обработке конского волоса Сэсэгма Дашиева и Алима Цырендоржиева.

- Гобелены как вид искусства стали ткать в Бурятии со второй половины 70-х годов. Основоположником этого вида творчества стала Светлана Ринчинова. Природные материалы дарят такое ощущение уюта и умиротворения. Процесс создания гобелена довольно трудоемкий, но творческая работа дарит большую радость. Мастера вкладывают в работу частицу своего мира, каждая ниточка подчинена общему замыслу, - рассказали в республиканском центре народного творчества.

В программе мастер-класса: лекции, обработка и подготовка конского волоса шерсти, прядение, работа на станке и ткачество. После обучения выдается удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации установленного образца.

Для участия необходимо до 04 апреля направить заявку на электронную почту: ontrcnt@mail.ru (c пометкой темы «Гобелен из конского волоса»).

В мастер-классе могут принять участие мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства и все желающие. Справки по тел.: 8(983) 432-89-35.

 

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

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