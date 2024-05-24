Культура 24.05.2024 в 16:42

Для пяти с половиной тысяч выпускников в Бурятии прозвенят последние звонки

Торжественные линейки проходят 24 и 25 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для пяти с половиной тысяч выпускников в Бурятии прозвенят последние звонки

Сегодня и завтра во всех школах Бурятии проходят торжественные мероприятия, посвященные выпускникам 9-х и 11-х классов.

Как сообщили в министерстве образования и науки республики, в этом году 11 класс заканчивает 5421 школьник в Бурятии. Для них сегодня и завтра прозвенят последние звонки.

С 23 мая для них начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 8 июля.

Кроме того, в этом году последний звонок проходит для студентов ВУЗов и ССУЗов Бурятии. Вузы Бурятии в этом году выпустили 3026 студентов, колледжи и техникумы – 6443 человека.

Напомним, завтра 25 мая на территории Улан-Удэ действует запрет на продажу спиртных напитков.

 

Фото: Номер один

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с 22 по 28 мая

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