Для пяти с половиной тысяч выпускников в Бурятии прозвенят последние звонки

Сегодня и завтра во всех школах Бурятии проходят торжественные мероприятия, посвященные выпускникам 9-х и 11-х классов.

Как сообщили в министерстве образования и науки республики, в этом году 11 класс заканчивает 5421 школьник в Бурятии. Для них сегодня и завтра прозвенят последние звонки.

С 23 мая для них начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 8 июля.

Кроме того, в этом году последний звонок проходит для студентов ВУЗов и ССУЗов Бурятии. Вузы Бурятии в этом году выпустили 3026 студентов, колледжи и техникумы – 6443 человека.

Напомним, завтра 25 мая на территории Улан-Удэ действует запрет на продажу спиртных напитков.

Фото: Номер один