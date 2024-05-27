Культура 27.05.2024 в 17:41

В День защиты детей Буряад театр покажет спектакль о Чебурашке

Юных зрителей ждут любимые персонажи, красочные декорации и костюмы, интерактивные элементы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В День защиты детей Буряад театр покажет спектакль о Чебурашке

1 июня, в День защиты детей, в 14:00 Буряад театр покажет спектакль «Чебурашка и дом дружбы» (возрастное ограничение 0+) по мотивам сборника сказочных повестей Э.Н.Успенского «Крокодил Гена и его друзья».

- Этот спектакль – лучшее решение, чтобы окунуться в сказку, интересно и весело провести время с ребенком, а также познакомить его с театром, - говорят создатели спектакля.

А если хочется погулять на свежем воздухе, то добро пожаловать в юрту от Буряад театра в Этнографическом музее. Гостей там ждут мастер-классы по игре в костяшки «Шагаай наадан». Эта игра хорошо развивает у детей умение считать, память, смекалку. А еще она познакомит детей с национальными бурятскими ценностями.

Помимо этой игры, в юрте также будет проходить мастер-класс по игре с карточками «Бэлэй хэлэн», которая поможет детям в изучении бурятского языка.

1 июня, 14:00 – «Чебурашка и дом дружбы», Буряад театр.

1 июня, 13:00, 16:00 – мастер-классы в юрте Буряад театра в Этнографическом музее.

Спектакль ««Чебурашка и дом дружбы» пройдет дополнительной 2 и 4 июня, а мастер-классы состоятся 2,8,15,23 и 29 июня.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

 

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