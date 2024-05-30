Культура 30.05.2024 в 12:00

Клуб экскурсоводов Улан-Удэ приглашает на экскурсии 1 и 2 июня

Гости познакомятся с дацаном «Ринпоче Багша» на Лысой горе и комплексом Древлеправославной Русской церкви в Октябрьском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Клуб экскурсоводов Улан-Удэ приглашает на экскурсии 1 и 2 июня

Клуб экскурсоводов Улан-Удэ приглашает жителей и гостей города на бесплатные экскурсии 1 и 2 июня. В этот раз начинающие гиды проведут религиозные экскурсии.

1. Экскурсия по Буддийскому комплексу «Ринпоче Багша», 1 июня с 10:00 до 12:00 (возрастное ограничение 12+).

Туристы пройдут малое гороо, поймут значение буддийских ступ. Поднимутся на смотровую площадку и полюбуются панорамой города. Сбор возле магазина сувениров комплекса «Ринпоче Багша» в 9:45.

Зарегистрироваться на бесплатное участие по ссылке https://ulyanauglovskaya-yoga-ayu.timepad.ru/event/2903187/

2.Экскурсия по комплексу Древлеправославной Русской церкви в Улан-Удэ, 2 июня с 12:00 до 14:00 (возрастное ограничение 6+).

Экскурсия по комплексу в центре Октябрьского района познакомит туристов с историей прихода в Забайкалье старообрядцев. Можно будет пройти в храм и посмотреть иконостас, и полюбоваться убранством храма и музеем. Сбор в 11.55 на площади возле ворот комплекса.

Зарегистрироваться на бесплатное участие по ссылке: https://ulyanauglovskaya-yoga-ayu.timepad.ru/event/2905442/

- Количество бесплатных мест ограничено. Благотворительный билет приветствуется. Чаевые в конце экскурсии гиду и отзывы с активной отметкой экскурсовода приветствуются, - добавили организаторы.


Фото: ru.freepik.com

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