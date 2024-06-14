В районах Бурятии проходят Сурхарбаны

Летом в Бурятии традиционно проходят районные Сурхарбаны (возрастное ограничение 0+). Впервые республиканский праздник «Наадан-Сурхарбаан» состоялся 2 августа 1924 года, когда постановлением ЦИК Бурят-Монгольской АССР было решено провести праздник в честь годовщины образования республики.

В эти дни Сурхарбан проходит в нескольких районах Бурятии:

- Районный культурно-спортивный праздник «Сурхарбаан-2024», местность: Киранка Кяхтинского района, 15 июня, парад открытия – в 12.00;

- Сурхарбаан в Окинском районе 14-15 июня;

- Сурхарбаан в Заиграевском районе, пгт. Заиграево (на празднике можно увидеть выступления творческих коллективов района, принять участие в конкурсах и играх, посетить ярмарку народных ремесел и национальных угощений) 15 июня;

- Районный Сурхарбаан в Селенгинском районе 15 июня;

- Кабанский район 15 июня;

-Традиционный праздник «Мылинский Мучун» в Закаменском районе - традиционный ежегодный национальный праздник «Мучун» (пробуждение природы) связан с началом лета, которое наступает у эвенков после того, как распускаются первые почки лиственницы («мучукта»), 15 июня с 10:00 утра, место - Мойсото;

- Сурхарбаан 15 июня и Международный татарский культурно-спортивный фестиваль «ХVII Байкальский Сабантуй» в Мухоршибирском районе. В 2024 году в празднике примут участие творческие делегации Кяхтинского, Селенгинского, Хоринского, Заиграевского, Бичурского, Мухоршибирского (5 сельских поселений), г. Улан-Удэ, дом дружбы г. Улан-Удэ, артисты Республики Татарстан, ожидается более 600 участников мероприятия;

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один