Жителей Бурятии приглашают на фестиваль «Святая Троица»

Жителей Бурятии приглашают на духовное событие лета - IV Открытый районный фестиваль «Святая Троица» (возрастное ограничение 0+). Фестиваль состоится 23 июня, в Прибайкальском районе, селе Троицкое, возле Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА НА 23 ИЮНЯ:

09.00- Божественная литургия

11.00- Начало работы ярмарки, палаток ТОСов, торговых точек, игровых площадок

11.00 -12.00 - Смотр ТОСовских площадок

12.00 - Торжественное открытие фестиваля

13.00 - Конкурс -дефиле костюма «Русская березка»

15.00 - Глобальный хоровод

15.30 – Конкурс «Семейный лад». Концертная программа

- Приезжайте к нам на фестиваль и погрузитесь в мир традиций, красоты и духовной гармонии! – призвали организаторы всех жителей и гостей Бурятии.

Возрастное ограничение 0+





Справка:

Первый в Забайкалье Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь был основан по указу царя Федора Алексеевича членами Даурской духовной миссии 1681 года. Глава миссии игумен Феодосий, иеромонах Макарий и с ними 10 монахов, основав в 1683 году на месте старого монастырского строения (построенного ранее Нерчинскими казаками) обитель, уже в 1684 году возвели первый монастырский храм во имя Святой Живоначальной Троицы. В дальнейшем, по мере развития монастыря, в нем были воздвигнуты храмы святого Архистратига Михаила, Всех Святых, святого Николая Чудотворца.

Главной задачей вновь образованного монастыря была проповедь христианства среди местных народов, а также духовное окормление переселенцев из России.

С 2006 года весь комплекс монастырских строений передан Русской Православной Церкви, начато возрождение монастыря. Регулярно совершаются богослужения, церковные Таинства, Крестные ходы. Налаживается уклад монашеской жизни.





Фото: Улан-Удэнская и Бурятская и епархия