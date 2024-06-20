Культура 20.06.2024 в 16:24

В Бурятии вновь проведут фестиваль боргойской баранины

В этот раз организаторы обещали учесть все недочеты прошлого раза
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии вновь проведут фестиваль боргойской баранины

Любители боргойской баранины вновь соберутся на гастрономический этнофестиваль в Джиде (возрастное ограничение 0+).В этом году он пройдет 20 июля в местности Атаган-Булаг Джидинского района. Организаторы сейчас активно ведут подготовку к фестивалю – планируются тематические зоны, питание гостей фестиваля, развлекательная программа, спортивные состязания.

- До 25 июня принимаются заявки на организацию работы предприятий общественного питания. Заявки на организацию работы предприятий торговли, предоставления услуг и аттракционов принимаются до 10 июля, - сообщили в администрации Джидинского района.

Место приема заявок: с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, администрация МО «Джидинский район», кабинет № 7, и по адресу электронной почты: dzdkomek@mail.ru.

Также принимаются заявки на участие в двух основных конкурсах фестиваля до 10 июля:

- Лучший образ боргойского барана;

-Районная конкурсная выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества:

Напомним, в прошлом году Фестиваль боргойской баранины также проходил летом, собрал несколько тысяч гостей и участников со всей республики. Несмотря на то, что мероприятие прошло успешно и поселения района приготовили оригинальные, яркие стенды и столы, многие гости фестиваля жаловались на километровые очереди за едой.

Во время фестиваля в прошлом году было организовано всего два-три общепита, что и вызвало нехватку еды и чая для гостей.

Также не была организована продажа мяса баранины. Многие гости специально приехали, чтобы купить и попробовать боргойскую баранину, но остались ни с чем. Ее не продавали ни в каком виде. Можно было лишь посмотреть, как монгольские повара показали мастер-класс по приготовлению баранины, и на этом все завершилось.

Организаторы фестиваля уверили, что в этом году они учтут все недочеты прошлого года.

 

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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