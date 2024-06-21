В Улан-Удэ работает выставка «БАМ – стройка века»

В Художественном музее имени Ц.С. Сампилова накануне состоялось торжественное открытие выставки «БАМ-стройка века» (возрастное ограничение 0+).





На выставке представлены более 200 экспонатов, среди которых произведения известных бурятских художников: Даши-Нимы Дугарова, Михаила Оленникова, Александра Казанского и многих других.

Также посетители могут увидеть личные документы, фотографии, экспонаты флоры и фауны участков, где проходил БАМ.

Ценность этих экспонатов с годами возрастает, ведь в них запечатлен образ эпохи этого уникального времени.

Выставка будет работать до 11 августа.

50-летний юбилей БАМа будет праздноваться 8 июля 2024 года.

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, правительство РБ